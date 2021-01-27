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Шоубиз
https://ria.ru/20210127/prigozhin-1594874660.html
Адвокат Пригожина отреагировал на жалобу Шнурова
Адвокат Пригожина отреагировал на жалобу Шнурова
Защита продюсера Иосифа Пригожина, на которого написал заявление в полицию музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров, считает, что такое... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-27T22:11
2021-01-28T01:03
шоубиз
сергей жорин
иосиф пригожин
шнур (сергей шнуров)
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Защита продюсера Иосифа Пригожина, на которого написал заявление в полицию музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров, считает, что такое действие певца можно расценить как заведомо ложный донос, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.В среду адвокат Шнурова Алексей Добрынин сообщил, что музыкант обратился в полицию с заявлением о том, что Пригожин угрожает ему причинением тяжкого вреда здоровью. Жорин счел данное поведение рок-певца странным, так как, по его словам, именно "Шнуров сам инициировал разнообразные интернет-склоки"."Это поведение Шнурова, хотя мы слышали о заявлении пока лишь от его представителя, нас развеселило. Шнуров в последнее время допускает репутационные промахи, за это его хейтят. Видимо, под этим давлением он увидел себя в качестве потерпевшего, хотя это не вяжется с его образом, может быть, он теперь такой (обидчивый). В то же время странно видеть в образе жертвы человека, который сам начал вступать в конфликты и вести себя неподобающе в социальных сетях. Нужно сказать, что Пригожин лишь отвечал ему", - сказал собеседник агентства, представляющий интересы Пригожина.Защитник также пояснил, почему, по его мнению, возбуждение дела по статье об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью маловероятно."Что касается самого заявления: чтобы его подать, потерпевший должен реально осознавать, что существует опасность, что его жизни и здоровью что-то угрожает, а он действительно боится, опасается. Если этого нет, то данное заявление может быть расценено как заведомо ложный донос, а это уголовно наказуемое преступление. Если нас действительно вызовут после данного заявления для дачи пояснений, но полиция не установит, что имели место реальные угрозы, то мы будем настаивать на возбуждении уголовного дела по факту ложного доноса", - заключил Жорин.Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении.Шнуров в ответ опубликовал стихи, в которых назвал Пригожина цирковым заступником, а также раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск за границей. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику.В минувшем декабре Пригожин в интервью изданию StarHit заявил, что в конфликте со Шнуровым готов дойти до рукоприкладства из-за критики в адрес своей супруги певицы Валерии. В частности, речь идет о формулировке "Когда кто-то задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке".
https://ria.ru/20210127/prigozhin-1594855787.html
https://ria.ru/20201117/zhaloba-1585088420.html
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сергей жорин, иосиф пригожин, шнур (сергей шнуров)

Адвокат Пригожина отреагировал на жалобу Шнурова

22:11 27.01.2021 (обновлено: 01:03 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Защита продюсера Иосифа Пригожина, на которого написал заявление в полицию музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров, считает, что такое действие певца можно расценить как заведомо ложный донос, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.
В среду адвокат Шнурова Алексей Добрынин сообщил, что музыкант обратился в полицию с заявлением о том, что Пригожин угрожает ему причинением тяжкого вреда здоровью. Жорин счел данное поведение рок-певца странным, так как, по его словам, именно "Шнуров сам инициировал разнообразные интернет-склоки".
"Это поведение Шнурова, хотя мы слышали о заявлении пока лишь от его представителя, нас развеселило. Шнуров в последнее время допускает репутационные промахи, за это его хейтят. Видимо, под этим давлением он увидел себя в качестве потерпевшего, хотя это не вяжется с его образом, может быть, он теперь такой (обидчивый). В то же время странно видеть в образе жертвы человека, который сам начал вступать в конфликты и вести себя неподобающе в социальных сетях. Нужно сказать, что Пригожин лишь отвечал ему", - сказал собеседник агентства, представляющий интересы Пригожина.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 19:08Шоубиз
Пригожин выругался на Шнурова после его жалобы в полицию
Защитник также пояснил, почему, по его мнению, возбуждение дела по статье об угрозе причинения тяжкого вреда здоровью маловероятно.
"Что касается самого заявления: чтобы его подать, потерпевший должен реально осознавать, что существует опасность, что его жизни и здоровью что-то угрожает, а он действительно боится, опасается. Если этого нет, то данное заявление может быть расценено как заведомо ложный донос, а это уголовно наказуемое преступление. Если нас действительно вызовут после данного заявления для дачи пояснений, но полиция не установит, что имели место реальные угрозы, то мы будем настаивать на возбуждении уголовного дела по факту ложного доноса", - заключил Жорин.
Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении.
Шнуров в ответ опубликовал стихи, в которых назвал Пригожина цирковым заступником, а также раскритиковал его с супругой Валерией за дорогостоящий отпуск за границей. Тогда продюсер написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал артиста "мразенышем" и использовал нецензурную лексику.
В минувшем декабре Пригожин в интервью изданию StarHit заявил, что в конфликте со Шнуровым готов дойти до рукоприкладства из-за критики в адрес своей супруги певицы Валерии. В частности, речь идет о формулировке "Когда кто-то задевает Леру, должен понимать, что рано или поздно я его тресну по башке".
Иосиф Пригожин на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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ШоубизСергей ЖоринИосиф ПригожинШнур (Сергей Шнуров)
 
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