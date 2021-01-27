https://ria.ru/20210127/poteplenie-1594795410.html

Ученые выяснили, когда на самом деле началось потепление на планете

Ученые выяснили, когда на самом деле началось потепление на планете

Исследователи из США и Китая выяснили, в чем заключается несоответствие между результатами климатического моделирования и геологическими данными в интерпретации РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T19:00

2021-01-27T19:00

2021-01-27T19:00

наука

глобальное потепление

климат

земля - риа наука

китай

сша

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Исследователи из США и Китая выяснили, в чем заключается несоответствие между результатами климатического моделирования и геологическими данными в интерпретации глобальных климатических трендов за последние 12 тысяч лет. Скорректированные результаты показали, что в течение всего голоцена температура океана устойчиво повышалась. Статья опубликована в журнале Nature.Ученые давно обратили внимание на то, что результаты климатического моделирования для голоцена — современной геологической эпохи, начавшейся 12 тысяч лет назад, противоречат температурным реконструкциям, основанным на косвенных геологических данных — измерениях изотопных отношений в окаменелых раковинах фораминифер — одноклеточных морских организмов, и анализе присутствия в морских отложениях алкеонов — органических соединений, вырабатываемых морскими водорослями и используемых в качестве биомаркеров.Эти измерения указывают на то, что пик тепла, так называемый термический максимум голоцена, приходился на период от 10 до 6 тысяч лет назад. Геологи считают, что в это время на Земле было теплее, чем сейчас. Еще теплее, по их мнению, было в начале последнего межледникового периода, 128-123 тысячи лет назад, а современное потепление началось только с наступлением индустриальной эпохи. В то же время долгосрочное климатическое моделирование предполагает непрерывное потепление на протяжении всего голоцена.Проанализировав результаты, полученные по косвенным геологическим данным, авторы исследования пришли к выводу, что большинство из них отражают единичные — то есть сезонные, а не годовые значения палеотемператур.Ученые разработали метод оценки сезонных погрешностей и использовали его для расчета среднегодовой температуры поверхности моря. Результат показал, что в течение последних 12 тысяч лет она неуклонно повышалась: сначала из-за активного отступления ледяных щитов от 12 до 6,5 тысяч лет назад, а в последнее время — из-за увеличения выбросов парниковых газов.Нынешние среднегодовые температуры, по мнению авторов, — самые высокие за последние 12 тысяч лет и приближаются к температурам в последний межледниковый период. Только в течение последнего межледникового периода, продолжавшегося с 128 до 12 тысяч лет назад, температуры были стабильными в связи с практически неизменными концентрациями парниковых газов, уровнем Мирового океана и площадью ледяных щитов, а сейчас среднегодовые температуры и уровень моря продолжают неуклонно расти. Этим, по мнению исследователей, современная климатическая ситуация коренным образом отличается от последнего межледникового периода.Что касается термического максимума голоцена, то его авторы связывают с пиком летней инсоляции в Северном полушарии, который пришелся на ранний голоцен. Никаких доказательств максимальных среднегодовых температур в раннем голоцене ученые не обнаружили.Авторы отмечают, что установление долгосрочных тенденций изменения климата имеет решающее значение для понимания контекста современного глобального потепления и прогнозирования его последствий.

https://ria.ru/20210121/antarktida-1593980316.html

https://ria.ru/20201223/kaspiy-1590587703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глобальное потепление, климат, земля - риа наука, китай, сша