https://ria.ru/20210127/posledstvie--1594775186.html

Названо неожиданное последствие коронавируса

Названо неожиданное последствие коронавируса

У людей, переболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме, может снижаться острота зрения, рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:21

2021-01-27T13:21

2021-01-27T13:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. У людей, переболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме, может снижаться острота зрения, рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.По ее словам, коронавирусная инфекция способна усугубить изменения, связанные с хрусталиком, в результате чего оптика глаза меняется в сторону большего "минуса".Шилова отметила, что у некоторых пациентов после болезни нарушается кровообращение в мелких сосудах глазного дна, из-за чего может происходить затуманивание зрения. Чтобы избежать негативных последствий болезни, она рекомендовала посещать офтальмолога и проходить осмотры.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594736974.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество