Названо неожиданное последствие коронавируса
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. У людей, переболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме, может снижаться острота зрения, рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
По ее словам, коронавирусная инфекция способна усугубить изменения, связанные с хрусталиком, в результате чего оптика глаза меняется в сторону большего "минуса".
"Человек, который читал без очков, перенес инфекцию и говорит о том, что ему для чтения теперь необходимы очки. Усиливается близорукость, то есть меняется сила стекол", — объяснила врач в интервью "Звезде".
Шилова отметила, что у некоторых пациентов после болезни нарушается кровообращение в мелких сосудах глазного дна, из-за чего может происходить затуманивание зрения.
Чтобы избежать негативных последствий болезни, она рекомендовала посещать офтальмолога и проходить осмотры.
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