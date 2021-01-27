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Названо неожиданное последствие коронавируса
Названо неожиданное последствие коронавируса
У людей, переболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме, может снижаться острота зрения, рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:21
2021-01-27T13:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. У людей, переболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме, может снижаться острота зрения, рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.По ее словам, коронавирусная инфекция способна усугубить изменения, связанные с хрусталиком, в результате чего оптика глаза меняется в сторону большего "минуса".Шилова отметила, что у некоторых пациентов после болезни нарушается кровообращение в мелких сосудах глазного дна, из-за чего может происходить затуманивание зрения.&nbsp;Чтобы избежать негативных последствий болезни, она рекомендовала посещать офтальмолога и проходить осмотры.Актуальные данные о ситуации с&nbsp;COVID-19&nbsp;в России и мире представлены на портале&nbsp;стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Названо неожиданное последствие коронавируса

13:21 27.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 янв РИА Новости. У людей, переболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме, может снижаться острота зрения, рассказала врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
По ее словам, коронавирусная инфекция способна усугубить изменения, связанные с хрусталиком, в результате чего оптика глаза меняется в сторону большего "минуса".
"Человек, который читал без очков, перенес инфекцию и говорит о том, что ему для чтения теперь необходимы очки. Усиливается близорукость, то есть меняется сила стекол", — объяснила врач в интервью "Звезде".
Шилова отметила, что у некоторых пациентов после болезни нарушается кровообращение в мелких сосудах глазного дна, из-за чего может происходить затуманивание зрения. 
Чтобы избежать негативных последствий болезни, она рекомендовала посещать офтальмолога и проходить осмотры.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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