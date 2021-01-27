https://ria.ru/20210127/polsha-1594846519.html

ЕС выдвинул Польше ультиматум

ЕС выдвинул Польше ультиматум

ЕС дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права. Соответствующее мотивированное заключение в среду направили властям страны. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T18:26

2021-01-27T18:26

2021-01-27T18:42

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 27 янв — РИА Новости. ЕС дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права. Соответствующее мотивированное заключение в среду направили властям страны."У Польши есть месяц, для того чтобы ответить на это дополнительное заключение и принять необходимые меры, чтобы соответствовать европейскому праву, в противном случае ЕК может обратиться в Суд Евросоюза", — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.Отмечается, что предыдущие ответы Варшавы на запросы Брюссель не удовлетворили.В апреле прошлого года Европейская комиссия направила польским властям официальное уведомление о запуске процедуры по устранению нарушений в связи с новым законом о судебной реформе. В Евросоюзе считают, что он угрожает независимости польских судей.ЕК выявила нарушения в деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, однако не является независимым судебным органом."Речь идет, в частности, о делах, касающихся лишения судей иммунитета для открытия против них уголовных процедур", — отметили в Еврокомиссии. Палата также может рассматривать вопросы, связанные c правом на работу судей и их пенсионным обеспечением."Для судей простая перспектива предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, может стать сдерживающим фактором и повилять на их собственную независимость", — говорится в документе. По мнению ЕК, это нарушает положения Договора о Европейском союзе.

https://ria.ru/20201002/evrosoyuz-1578060685.html

https://ria.ru/20201119/evrosoyuz-1585307304.html

брюссель

польша

варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брюссель, еврокомиссия, евросоюз, польша, варшава, в мире