https://ria.ru/20210127/polsha-1594846519.html
ЕС выдвинул Польше ультиматум
ЕС выдвинул Польше ультиматум
ЕС дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права. Соответствующее мотивированное заключение в среду направили властям страны. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:26
2021-01-27T18:26
2021-01-27T18:42
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
польша
варшава
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150887/95/1508879521_81:0:1894:1020_1920x0_80_0_0_f7424925c22f4de18d63f4979e877235.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 янв — РИА Новости. ЕС дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права. Соответствующее мотивированное заключение в среду направили властям страны."У Польши есть месяц, для того чтобы ответить на это дополнительное заключение и принять необходимые меры, чтобы соответствовать европейскому праву, в противном случае ЕК может обратиться в Суд Евросоюза", — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.Отмечается, что предыдущие ответы Варшавы на запросы Брюссель не удовлетворили.В апреле прошлого года Европейская комиссия направила польским властям официальное уведомление о запуске процедуры по устранению нарушений в связи с новым законом о судебной реформе. В Евросоюзе считают, что он угрожает независимости польских судей.ЕК выявила нарушения в деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, однако не является независимым судебным органом."Речь идет, в частности, о делах, касающихся лишения судей иммунитета для открытия против них уголовных процедур", — отметили в Еврокомиссии. Палата также может рассматривать вопросы, связанные c правом на работу судей и их пенсионным обеспечением."Для судей простая перспектива предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, может стать сдерживающим фактором и повилять на их собственную независимость", — говорится в документе. По мнению ЕК, это нарушает положения Договора о Европейском союзе.
https://ria.ru/20201002/evrosoyuz-1578060685.html
https://ria.ru/20201119/evrosoyuz-1585307304.html
брюссель
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594852632_0:0:1458:1093_1920x0_80_0_0_0e6f68380737100c38713a8cdd12571e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, еврокомиссия, евросоюз, польша, варшава, в мире
БРЮССЕЛЬ, 27 янв — РИА Новости. ЕС
дал Польше
месяц на устранение нарушений принципа верховенства права. Соответствующее мотивированное заключение в среду направили властям страны.
"У Польши есть месяц, для того чтобы ответить на это дополнительное заключение и принять необходимые меры, чтобы соответствовать европейскому праву, в противном случае ЕК может обратиться в Суд Евросоюза", — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии
.
Отмечается, что предыдущие ответы Варшавы
на запросы Брюссель
не удовлетворили.
В апреле прошлого года Европейская комиссия направила польским властям официальное уведомление о запуске процедуры по устранению нарушений в связи с новым законом о судебной реформе. В Евросоюзе считают, что он угрожает независимости польских судей.
ЕК выявила нарушения в деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, однако не является независимым судебным органом.
"Речь идет, в частности, о делах, касающихся лишения судей иммунитета для открытия против них уголовных процедур", — отметили в Еврокомиссии. Палата также может рассматривать вопросы, связанные c правом на работу судей и их пенсионным обеспечением.
"Для судей простая перспектива предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, может стать сдерживающим фактором и повилять на их собственную независимость", — говорится в документе. По мнению ЕК, это нарушает положения Договора о Европейском союзе.