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ЕС выдвинул Польше ультиматум
ЕС выдвинул Польше ультиматум
ЕС дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права. Соответствующее мотивированное заключение в среду направили властям страны. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:26
2021-01-27T18:42
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
польша
варшава
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв — РИА Новости. ЕС дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права. Соответствующее мотивированное заключение в среду направили властям страны."У Польши есть месяц, для того чтобы ответить на это дополнительное заключение и принять необходимые меры, чтобы соответствовать европейскому праву, в противном случае ЕК может обратиться в Суд Евросоюза", — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.Отмечается, что предыдущие ответы Варшавы на запросы Брюссель не удовлетворили.В апреле прошлого года Европейская комиссия направила польским властям официальное уведомление о запуске процедуры по устранению нарушений в связи с новым законом о судебной реформе. В Евросоюзе считают, что он угрожает независимости польских судей.ЕК выявила нарушения в деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, однако не является независимым судебным органом."Речь идет, в частности, о делах, касающихся лишения судей иммунитета для открытия против них уголовных процедур", — отметили в Еврокомиссии. Палата также может рассматривать вопросы, связанные c правом на работу судей и их пенсионным обеспечением."Для судей простая перспектива предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, может стать сдерживающим фактором и повилять на их собственную независимость", — говорится в документе. По мнению ЕК, это нарушает положения Договора о Европейском союзе.
https://ria.ru/20201002/evrosoyuz-1578060685.html
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брюссель, еврокомиссия, евросоюз, польша, варшава, в мире

ЕС выдвинул Польше ультиматум

18:26 27.01.2021 (обновлено: 18:42 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФлаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БРЮССЕЛЬ, 27 янв — РИА Новости. ЕС дал Польше месяц на устранение нарушений принципа верховенства права. Соответствующее мотивированное заключение в среду направили властям страны.
"У Польши есть месяц, для того чтобы ответить на это дополнительное заключение и принять необходимые меры, чтобы соответствовать европейскому праву, в противном случае ЕК может обратиться в Суд Евросоюза", — говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей с президентом Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Отмечается, что предыдущие ответы Варшавы на запросы Брюссель не удовлетворили.
В апреле прошлого года Европейская комиссия направила польским властям официальное уведомление о запуске процедуры по устранению нарушений в связи с новым законом о судебной реформе. В Евросоюзе считают, что он угрожает независимости польских судей.
ЕК выявила нарушения в деятельности дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, однако не является независимым судебным органом.
"Речь идет, в частности, о делах, касающихся лишения судей иммунитета для открытия против них уголовных процедур", — отметили в Еврокомиссии. Палата также может рассматривать вопросы, связанные c правом на работу судей и их пенсионным обеспечением.
"Для судей простая перспектива предстать перед инстанцией, независимость которой не гарантирована, может стать сдерживающим фактором и повилять на их собственную независимость", — говорится в документе. По мнению ЕК, это нарушает положения Договора о Европейском союзе.
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