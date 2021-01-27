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Туризм
https://ria.ru/20210127/pkhuket-1594767999.html
Эксперты рассказали о частичной отмене карантина на Пхукете
Эксперты рассказали о частичной отмене карантина на Пхукете
Власти тайского острова Пхукет отменили обязательный 14-дневный карантин для гостей, прибывающих из Бангкока и провинции Самутпракан, но это вряд ли увеличит... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:19
2021-01-27T15:19
туризм
куда можно лететь
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
пхукет (остров)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Власти тайского острова Пхукет отменили обязательный 14-дневный карантин для гостей, прибывающих из Бангкока и провинции Самутпракан, но это вряд ли увеличит спрос на страну у туристов из России, сообщает АТОР.Губернатор Пхукета Наронг Вунсьев сказал, что решение об ослаблении ограничений было принято после коллективных обращений бизнес-сообщества к правительству.Решение о введении обязательного 14-дневного карантина для путешественников, приезжающих из регионов, классифицированных, как зоны высокого риска, куда входит порядка 28 провинций, включая столицу Королевства Бангкок, было введено сравнительно недавно. Но на деле это требование не работало. Как пишут местные СМИ, ни один турист, приезжающий на Пхукет из красных зон, не был отправлен в изоляцию.Все ограничивалось тем, что гостей просили загрузить приложение Mor Chana, зарегистрироваться онлайн на сайте gophuget и "следовать предписаниям сотрудников ЕОС о необходимости дальнейших действий". Генеральный директор тайского отделения крупного туроператора Андрей Снетков подтвердил информацию о том, что жесткого контроля не было. Сейчас власти узаконили существующий порядок и путешественникам вообще не о чем беспокоиться. При этом он напомнил, что речь идет лишь о внутренних перелетах. Как сообщили в московском офисе Туристического Управления Таиланда (TAT), "если туристы прилетят на Пхукет прямым рейсом из Москвы, им нужно будет проходить обязательный карантин за свой счет в одном из отелей ALQ (Альтернативный локальный карантин)". Впрочем, таких полетов пока нет. Есть только – до Бангкока, где гостям все равно необходимо отправиться на 15-дневную самоизоляцию.В российских компаниях рассказали, что именно такой длительный карантин тормозит турпоток. По словам экспертов, те путешественники у кого тур в Таиланд не состоялся в 2020 году, и кто согласился на перенос на 2021 год, не хотят ждать и просят заменить направление. Почти в 99 процентах случаев вместо Таиланда запрашивают открытый и доступный Занзибар на прямых рейсах, либо Кубу, чуть реже – Мальдивы и ОАЭ.
https://ria.ru/20210125/tailand-1594506370.html
https://ria.ru/20210119/tailand-1593703395.html
пхукет (остров)
москва
занзибар
куба
оаэ
мальдивы
танзания
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куда можно лететь, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, пхукет (остров), москва, занзибар, куба, оаэ, мальдивы, танзания

Эксперты рассказали о частичной отмене карантина на Пхукете

15:19 27.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет
Отдыхающие на пляже Ката на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Власти тайского острова Пхукет отменили обязательный 14-дневный карантин для гостей, прибывающих из Бангкока и провинции Самутпракан, но это вряд ли увеличит спрос на страну у туристов из России, сообщает АТОР.
Губернатор Пхукета Наронг Вунсьев сказал, что решение об ослаблении ограничений было принято после коллективных обращений бизнес-сообщества к правительству.
Решение о введении обязательного 14-дневного карантина для путешественников, приезжающих из регионов, классифицированных, как зоны высокого риска, куда входит порядка 28 провинций, включая столицу Королевства Бангкок, было введено сравнительно недавно. Но на деле это требование не работало. Как пишут местные СМИ, ни один турист, приезжающий на Пхукет из красных зон, не был отправлен в изоляцию.
Все ограничивалось тем, что гостей просили загрузить приложение Mor Chana, зарегистрироваться онлайн на сайте gophuget и "следовать предписаниям сотрудников ЕОС о необходимости дальнейших действий".
Генеральный директор тайского отделения крупного туроператора Андрей Снетков подтвердил информацию о том, что жесткого контроля не было. Сейчас власти узаконили существующий порядок и путешественникам вообще не о чем беспокоиться. При этом он напомнил, что речь идет лишь о внутренних перелетах.
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 18:14Туризм
Турпоток в Таиланд упал до рекордно низкого уровня
Как сообщили в московском офисе Туристического Управления Таиланда (TAT), "если туристы прилетят на Пхукет прямым рейсом из Москвы, им нужно будет проходить обязательный карантин за свой счет в одном из отелей ALQ (Альтернативный локальный карантин)". Впрочем, таких полетов пока нет. Есть только – до Бангкока, где гостям все равно необходимо отправиться на 15-дневную самоизоляцию.
В российских компаниях рассказали, что именно такой длительный карантин тормозит турпоток. По словам экспертов, те путешественники у кого тур в Таиланд не состоялся в 2020 году, и кто согласился на перенос на 2021 год, не хотят ждать и просят заменить направление. Почти в 99 процентах случаев вместо Таиланда запрашивают открытый и доступный Занзибар на прямых рейсах, либо Кубу, чуть реже – Мальдивы и ОАЭ.
Пляж острова Ко Хе - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 17:07Туризм
В Таиланде тысячи турфирм приостановили работу из-за финансовых проблем
 
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