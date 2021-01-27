https://ria.ru/20210127/pkhuket-1594767999.html

Эксперты рассказали о частичной отмене карантина на Пхукете

Эксперты рассказали о частичной отмене карантина на Пхукете

Власти тайского острова Пхукет отменили обязательный 14-дневный карантин для гостей, прибывающих из Бангкока и провинции Самутпракан, но это вряд ли увеличит... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:19

2021-01-27T15:19

2021-01-27T15:19

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Власти тайского острова Пхукет отменили обязательный 14-дневный карантин для гостей, прибывающих из Бангкока и провинции Самутпракан, но это вряд ли увеличит спрос на страну у туристов из России, сообщает АТОР.Губернатор Пхукета Наронг Вунсьев сказал, что решение об ослаблении ограничений было принято после коллективных обращений бизнес-сообщества к правительству.Решение о введении обязательного 14-дневного карантина для путешественников, приезжающих из регионов, классифицированных, как зоны высокого риска, куда входит порядка 28 провинций, включая столицу Королевства Бангкок, было введено сравнительно недавно. Но на деле это требование не работало. Как пишут местные СМИ, ни один турист, приезжающий на Пхукет из красных зон, не был отправлен в изоляцию.Все ограничивалось тем, что гостей просили загрузить приложение Mor Chana, зарегистрироваться онлайн на сайте gophuget и "следовать предписаниям сотрудников ЕОС о необходимости дальнейших действий". Генеральный директор тайского отделения крупного туроператора Андрей Снетков подтвердил информацию о том, что жесткого контроля не было. Сейчас власти узаконили существующий порядок и путешественникам вообще не о чем беспокоиться. При этом он напомнил, что речь идет лишь о внутренних перелетах. Как сообщили в московском офисе Туристического Управления Таиланда (TAT), "если туристы прилетят на Пхукет прямым рейсом из Москвы, им нужно будет проходить обязательный карантин за свой счет в одном из отелей ALQ (Альтернативный локальный карантин)". Впрочем, таких полетов пока нет. Есть только – до Бангкока, где гостям все равно необходимо отправиться на 15-дневную самоизоляцию.В российских компаниях рассказали, что именно такой длительный карантин тормозит турпоток. По словам экспертов, те путешественники у кого тур в Таиланд не состоялся в 2020 году, и кто согласился на перенос на 2021 год, не хотят ждать и просят заменить направление. Почти в 99 процентах случаев вместо Таиланда запрашивают открытый и доступный Занзибар на прямых рейсах, либо Кубу, чуть реже – Мальдивы и ОАЭ.

https://ria.ru/20210125/tailand-1594506370.html

https://ria.ru/20210119/tailand-1593703395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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