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Новое оружие России
https://ria.ru/20210127/pistolet-1594817479.html
Российские силовики испытают новый спортивный пистолет "Аспид"
Российские силовики испытают новый спортивный пистолет "Аспид"
Перспективный спортивный пистолет калибра 9х19 "Аспид" будет передан на апробацию в российские силовые ведомства, отзывы по итогам эксплуатации используют при... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:11
2021-01-27T16:24
новое оружие россии
ростех
цнииточмаш
технологии
безопасность
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Перспективный спортивный пистолет калибра 9х19 "Аспид" будет передан на апробацию в российские силовые ведомства, отзывы по итогам эксплуатации используют при доработке, сообщает в среду пресс-служба "Ростеха"."Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") передаст 9х19 спортивный самозарядный пистолет РГ120 "Аспид" и его модификацию РГ120-1 на апробацию силовым ведомствам и в стрелковые клубы. Полученные отзывы помогут доработать оружие и успешно пройти испытания", - говорится в релизе.В компании пояснили, что этап апробации необходим для ознакомления потенциальных потребителей с боевыми, эргономическими и эксплуатационными характеристиками пистолета. Он предшествует предварительным и приемочным испытаниям спортивного оружия."Недавно "Аспид" прошел сертификацию и подтвердил соответствие всем нормативным требованиям. Теперь мы можем передать образцы пистолета профессиональным стрелкам - в клубы Федерации практической стрельбы и ряду силовых ведомств. К этапу предварительных испытаний ЦНИИточмаш соберет пистолеты, где уже будут учтены все отзывы", - цитируется в сообщении индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев."Аспид" разрабатывается в вариантах для трех классов практической стрельбы: стандартный, облегченный и серийный. Стандартный оснастят магазином на 22 патрона, облегченный – на 18 патронов. Кроме того, облегченный "Аспид" получит крепления для коллиматорного прицела.Серийный "Аспид" оснащен планкой Пикатинни – системой рельсового крепления для прицелов и дополнительного оборудования, а также магазином на 18 патронов. Все модификации получат специальные накладки на рукоятку пистолета, которые позволят подогнать оружие под индивидуальную хватку стрелка.Масса пистолета без патронов в зависимости от комплектации будет составлять от 800 до 1100 граммов. Гарантийный ресурс, по заявлению разработчика, составляет не менее 25 тысяч выстрелов, а магазина - не менее 7 тысяч. Оружие можно использовать при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.У модификации РГ120-1 нет наружных механических предохранителей, все предохранители внутренние, автоматические. Это позволяет моментально доставать оружие из кобуры, не опасаясь возможности зацепиться за что-то выступающими деталями. Сэкономленные доли секунд работают на результат спортсмена.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ростех представил новый спортивный пистолет "Аспид"
Перспективный спортивный пистолет калибра 9х19 "Аспид" будет передан на апробацию в российские силовые ведомства, отзывы по итогам эксплуатации используют при доработке, сообщает в среду пресс-служба "Ростеха".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
ростех, цнииточмаш, технологии, безопасность

Российские силовики испытают новый спортивный пистолет "Аспид"

16:11 27.01.2021 (обновлено: 16:24 27.01.2021)
 
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Перспективный спортивный пистолет калибра 9х19 "Аспид" будет передан на апробацию в российские силовые ведомства, отзывы по итогам эксплуатации используют при доработке, сообщает в среду пресс-служба "Ростеха".
"Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") передаст 9х19 спортивный самозарядный пистолет РГ120 "Аспид" и его модификацию РГ120-1 на апробацию силовым ведомствам и в стрелковые клубы. Полученные отзывы помогут доработать оружие и успешно пройти испытания", - говорится в релизе.
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В компании пояснили, что этап апробации необходим для ознакомления потенциальных потребителей с боевыми, эргономическими и эксплуатационными характеристиками пистолета. Он предшествует предварительным и приемочным испытаниям спортивного оружия.
"Недавно "Аспид" прошел сертификацию и подтвердил соответствие всем нормативным требованиям. Теперь мы можем передать образцы пистолета профессиональным стрелкам - в клубы Федерации практической стрельбы и ряду силовых ведомств. К этапу предварительных испытаний ЦНИИточмаш соберет пистолеты, где уже будут учтены все отзывы", - цитируется в сообщении индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.
"Аспид" разрабатывается в вариантах для трех классов практической стрельбы: стандартный, облегченный и серийный. Стандартный оснастят магазином на 22 патрона, облегченный – на 18 патронов. Кроме того, облегченный "Аспид" получит крепления для коллиматорного прицела.
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Масса пистолета без патронов в зависимости от комплектации будет составлять от 800 до 1100 граммов. Гарантийный ресурс, по заявлению разработчика, составляет не менее 25 тысяч выстрелов, а магазина - не менее 7 тысяч. Оружие можно использовать при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов.
У модификации РГ120-1 нет наружных механических предохранителей, все предохранители внутренние, автоматические. Это позволяет моментально доставать оружие из кобуры, не опасаясь возможности зацепиться за что-то выступающими деталями. Сэкономленные доли секунд работают на результат спортсмена.
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