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Говорить о перезагрузке отношений с США не приходится, заявил Песков
Говорить о перезагрузке отношений с США не приходится, заявил Песков
Говорить о перезагрузке отношений с США пока не приходится, условий для этого нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в ходе... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:38
2021-01-27T13:38
госдума рф
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Говорить о перезагрузке отношений с США пока не приходится, условий для этого нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в ходе разговора лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден отметили наличие серьезных разногласий, но высказались за продолжение диалога."Нет, не стоит применять этот термин в дальнейшем. Конечно же, никаких условий пока для перезагрузки нет. Есть очень важное понимание и согласие о необходимости продления ДСНВ, это чрезвычайно важное совместное понимание, которое будет реализовано. Но, конечно, говорить о перезагрузке отношений не приходится в настоящее время", - сказал Песков журналистам."Достаточно того, что президенты вчера, отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога", - добавил он.На вопрос, какие главные камни преткновения, Песков ответил, что "они не одиночные, их достаточно много". При этом он сказал, что воздержится от того, чтобы назвать хотя бы несколько.Во вторник Путин и Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.
https://ria.ru/20210127/shutka-1594720332.html
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госдума рф, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика

Говорить о перезагрузке отношений с США не приходится, заявил Песков

13:38 27.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Говорить о перезагрузке отношений с США пока не приходится, условий для этого нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что в ходе разговора лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден отметили наличие серьезных разногласий, но высказались за продолжение диалога.
"Нет, не стоит применять этот термин в дальнейшем. Конечно же, никаких условий пока для перезагрузки нет. Есть очень важное понимание и согласие о необходимости продления ДСНВ, это чрезвычайно важное совместное понимание, которое будет реализовано. Но, конечно, говорить о перезагрузке отношений не приходится в настоящее время", - сказал Песков журналистам.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
01:52
Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным
"Достаточно того, что президенты вчера, отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога", - добавил он.
На вопрос, какие главные камни преткновения, Песков ответил, что "они не одиночные, их достаточно много". При этом он сказал, что воздержится от того, чтобы назвать хотя бы несколько.
Во вторник Путин и Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
09:30
Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы
 
Госдума РФДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАПолитика
 
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