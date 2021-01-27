https://ria.ru/20210127/perekos-1594794235.html
Путин рассказал о перекосах в глобальном социальном развитии
Путин рассказал о перекосах в глобальном социальном развитии
Перекосы в глобальном социальном развитии стали результатом догматической политики ряда стран в 1980-х годах, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:38
2021-01-27T14:38
2021-01-27T14:54
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Перекосы в глобальном социальном развитии стали результатом догматической политики ряда стран в 1980-х годах, заявил президент России Владимир Путин."По оценкам международной организации труда, в 2019 году 21%, или 267 миллионов молодых людей в мире нигде не учились и нигде не работали. И даже среди работающих 30% живут с доходов ниже 3,2 долларов США в сутки. Такие перекосы в глобальном социально-экономическом развитии стали прямым результатом политики, проводившейся в 80-е годы прошлого века и зачастую вульгарно провалившихся и догматических", - заявил Путин в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
https://ria.ru/20210127/razvitie-1594795564.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире