https://ria.ru/20210127/pensii-1594830813.html
На Украине резко сократятся пенсии
На Украине резко сократятся пенсии
Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев спрогнозировал резкое сокращение пенсий на Украине из-за демографического кризиса. Его слова РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:10
2021-01-27T17:10
2021-01-27T18:41
денис шмыгаль
павел климкин
польша
украина
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев спрогнозировал резкое сокращение пенсий на Украине из-за демографического кризиса. Его слова приводит портал UBR.ua.По словам эксперта, размер пенсий в стране сократится в полтора раза к 2030 году. Это произойдет из-за спада числа наемных работников, с чьих зарплат отчисляется единый социальный взнос в Пенсионный фонд, а также из-за роста количества пенсионеров в стране. Такая ситуация приведет к нагрузке на государственный бюджет и сокращению размера пенсии.На данный момент коэффициент замещения составляет 30%. Сотрудник с зарплатой в тысячу долларов (75 тысяч рублей) может рассчитывать на пенсию в 300 долларов (22 715 рублей). По мнению специалиста, через десять лет этот коэффицент снизится на треть, до 20%.Хромаев предложил нивелировать такое снижение пенсий внедрением накопительной части, которую сформируют самостоятельно в течение трудовой деятельности. По этой задумке, украинцы смогут получать две пенсии.На Украине сложилась бедственная демографическая ситуация. В правительстве указывали, что в стране осталось всего 37 миллионов человек — это показатель середины XX века. Бывший министр иностранных дел Павел Климкин также констатировал катастрофическую ситуацию с численностью населения. По его словам, ежегодно с Украины уезжает по миллиону человек. До пандемии, согласно официальным данным, только в Россию и Польшу из страны на заработки уехали около трех и двух миллионов человек соответственно.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет в стране будет дефицит работоспособного населения относительно числа пенсионеров и, если не перейти на накопительную систему, государству нечем будет платить пенсии.
https://ria.ru/20201004/pensiya-1578167630.html
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денис шмыгаль, павел климкин, польша, украина
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев спрогнозировал резкое сокращение пенсий на Украине
из-за демографического кризиса. Его слова приводит портал UBR.ua
.
По словам эксперта, размер пенсий в стране сократится в полтора раза к 2030 году. Это произойдет из-за спада числа наемных работников, с чьих зарплат отчисляется единый социальный взнос в Пенсионный фонд, а также из-за роста количества пенсионеров в стране. Такая ситуация приведет к нагрузке на государственный бюджет и сокращению размера пенсии.
На данный момент коэффициент замещения составляет 30%. Сотрудник с зарплатой в тысячу долларов (75 тысяч рублей) может рассчитывать на пенсию в 300 долларов (22 715 рублей). По мнению специалиста, через десять лет этот коэффицент снизится на треть, до 20%.
Хромаев предложил нивелировать такое снижение пенсий внедрением накопительной части, которую сформируют самостоятельно в течение трудовой деятельности. По этой задумке, украинцы смогут получать две пенсии.
"На пенсии люди уже с 2030 года будут получать не 300 долларов, а 200 и плюс те 200, что накопили, и всего в совокупности получается 400 долларов", — заключил он.
На Украине сложилась бедственная демографическая ситуация. В правительстве указывали, что в стране осталось всего 37 миллионов человек — это показатель середины XX века. Бывший министр иностранных дел Павел Климкин
также констатировал катастрофическую ситуацию с численностью населения. По его словам, ежегодно с Украины уезжает по миллиону человек. До пандемии, согласно официальным данным, только в Россию и Польшу
из страны на заработки уехали около трех и двух миллионов человек соответственно.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
заявил, что через 15 лет в стране будет дефицит работоспособного населения относительно числа пенсионеров и, если не перейти на накопительную систему, государству нечем будет платить пенсии.