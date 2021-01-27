https://ria.ru/20210127/pensii-1594830813.html

На Украине резко сократятся пенсии

На Украине резко сократятся пенсии

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев спрогнозировал резкое сокращение пенсий на Украине из-за демографического кризиса. Его слова РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T17:10

2021-01-27T17:10

2021-01-27T18:41

денис шмыгаль

павел климкин

польша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148550/02/1485500241_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_ce298704c0dc4942f528fb0334b01c1b.jpg

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев спрогнозировал резкое сокращение пенсий на Украине из-за демографического кризиса. Его слова приводит портал UBR.ua.По словам эксперта, размер пенсий в стране сократится в полтора раза к 2030 году. Это произойдет из-за спада числа наемных работников, с чьих зарплат отчисляется единый социальный взнос в Пенсионный фонд, а также из-за роста количества пенсионеров в стране. Такая ситуация приведет к нагрузке на государственный бюджет и сокращению размера пенсии.На данный момент коэффициент замещения составляет 30%. Сотрудник с зарплатой в тысячу долларов (75 тысяч рублей) может рассчитывать на пенсию в 300 долларов (22 715 рублей). По мнению специалиста, через десять лет этот коэффицент снизится на треть, до 20%.Хромаев предложил нивелировать такое снижение пенсий внедрением накопительной части, которую сформируют самостоятельно в течение трудовой деятельности. По этой задумке, украинцы смогут получать две пенсии.На Украине сложилась бедственная демографическая ситуация. В правительстве указывали, что в стране осталось всего 37 миллионов человек — это показатель середины XX века. Бывший министр иностранных дел Павел Климкин также констатировал катастрофическую ситуацию с численностью населения. По его словам, ежегодно с Украины уезжает по миллиону человек. До пандемии, согласно официальным данным, только в Россию и Польшу из страны на заработки уехали около трех и двух миллионов человек соответственно.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет в стране будет дефицит работоспособного населения относительно числа пенсионеров и, если не перейти на накопительную систему, государству нечем будет платить пенсии.

https://ria.ru/20201004/pensiya-1578167630.html

https://ria.ru/20201211/pensii-1588861968.html

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис шмыгаль, павел климкин, польша, украина