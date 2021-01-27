https://ria.ru/20210127/pasport-1594870005.html

Жителей Украины с российским паспортом хотят ограничить в правах

Жителей Украины с российским паспортом хотят ограничить в правах

РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T21:04

2021-01-27T21:04

2021-01-27T21:36

россия

верховная рада украины

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий введение на Украине двойного гражданства. При этом предполагается, что обладатели паспорта "страны-агрессора" будут ограничены в правах.Как считают парламентарии, законопроект позволит украинцам приобщиться к внутренним проблемам страны и принимать активное участие в ее политической жизни, сохранив иностранное гражданство. Однако это не касается тех, у кого есть российский паспорт.Запрет будет действовать до тех пор, пока Киев не снимет с иностранного государства статус "агрессора", либо до момента отказа украинца от второго гражданства.В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела страны, включая конфликт в Донбассе, а также в шпионаже и кибератаках. В России эти нападки отвергают и называют неприемлемыми. Москва также не раз подчеркивала, что заинтересована в скорейшем преодолении политического и экономического кризиса на Украине.

https://ria.ru/20210124/energosistema-1594330852.html

россия

киев

украина

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2021

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россия, верховная рада украины, киев, украина, в мире