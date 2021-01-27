Жителей Украины с российским паспортом хотят ограничить в правах
21:04 27.01.2021 (обновлено: 21:36 27.01.2021)
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий введение на Украине двойного гражданства. При этом предполагается, что обладатели паспорта "страны-агрессора" будут ограничены в правах.
Как считают парламентарии, законопроект позволит украинцам приобщиться к внутренним проблемам страны и принимать активное участие в ее политической жизни, сохранив иностранное гражданство. Однако это не касается тех, у кого есть российский паспорт.
"В случае наличия у граждан Украины гражданства (подданства) государства, признанного агрессором по отношению к Украине, предусмотрен запрет указанным гражданам в реализации их избирательных прав", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Запрет будет действовать до тех пор, пока Киев не снимет с иностранного государства статус "агрессора", либо до момента отказа украинца от второго гражданства.
В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором назвала Россию "страной-агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела страны, включая конфликт в Донбассе, а также в шпионаже и кибератаках. В России эти нападки отвергают и называют неприемлемыми. Москва также не раз подчеркивала, что заинтересована в скорейшем преодолении политического и экономического кризиса на Украине.