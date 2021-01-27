https://ria.ru/20210127/panteleimon-1594798714.html

Отвечающий за благотворительность в РПЦ иерарх вошел в фонд "Круг добра"

Отвечающий за благотворительность в РПЦ иерарх вошел в фонд "Круг добра"

Глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон (Шатов) вошел в экспертный совет фонда для тяжелобольных детей... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:53

2021-01-27T14:53

2021-01-27T14:53

религия и мировоззрение

санкт-петербургский детский хоспис

московский патриархат

альбир крганов

новости - религия и мировоззрение

федерация еврейских общин россии

москва

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон (Шатов) вошел в экспертный совет фонда для тяжелобольных детей "Круг добра", сообщили в среду РИА Новости в синодальном отделе."В экспертный совет вошел председатель синодального отдела по благотворительности, заместитель председателя попечительского совета больницы святителя Алексия епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон", - сказал собеседник агентства.Епископ Пантелеимон является также руководителем православной службы помощи "Милосердие", под его началом была, в частности, организована работа проектов паллиативной помощи службы в Москве. Кроме того, иерарх РПЦ возглавляет комиссию по больничному служению при епархиальном совете Москвы, является членом правительственной комиссии РФ по вопросам охраны здоровья граждан и членом Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.Ранее стало известно, что в экспертный совет фонда вошел также президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода и председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов. Всего в совет, согласно распоряжению правительства РФ, вошли 27 человек. Это врачи, общественные и религиозные деятели, представители благотворительных, научных и образовательных организаций. Должность председателя экспертного совета занял президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями "Круг добра". Возглавил объединение основатель Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.Как ранее сообщил Ткаченко, экспертный совет фонда будет оценивать наличие медицинских показаний и противопоказаний. Кроме того, планируется мониторить качество оказания медицинской помощи и эффективность выбранных методов лечения.

https://ria.ru/20210126/ravvin-1594675305.html

https://ria.ru/20210106/fond-1592112713.html

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санкт-петербургский детский хоспис, московский патриархат, альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, москва