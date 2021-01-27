Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210127/panteleimon-1594798714.html
Отвечающий за благотворительность в РПЦ иерарх вошел в фонд "Круг добра"
Отвечающий за благотворительность в РПЦ иерарх вошел в фонд "Круг добра"
Глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон (Шатов) вошел в экспертный совет фонда для тяжелобольных детей... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:53
2021-01-27T14:53
религия и мировоззрение
санкт-петербургский детский хоспис
московский патриархат
альбир крганов
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153106/83/1531068397_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_e5c1a4bc5edf0dfd991190941cccc9ee.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон (Шатов) вошел в экспертный совет фонда для тяжелобольных детей "Круг добра", сообщили в среду РИА Новости в синодальном отделе."В экспертный совет вошел председатель синодального отдела по благотворительности, заместитель председателя попечительского совета больницы святителя Алексия епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон", - сказал собеседник агентства.Епископ Пантелеимон является также руководителем православной службы помощи "Милосердие", под его началом была, в частности, организована работа проектов паллиативной помощи службы в Москве. Кроме того, иерарх РПЦ возглавляет комиссию по больничному служению при епархиальном совете Москвы, является членом правительственной комиссии РФ по вопросам охраны здоровья граждан и членом Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.Ранее стало известно, что в экспертный совет фонда вошел также президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода и председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов. Всего в совет, согласно распоряжению правительства РФ, вошли 27 человек. Это врачи, общественные и религиозные деятели, представители благотворительных, научных и образовательных организаций. Должность председателя экспертного совета занял президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями "Круг добра". Возглавил объединение основатель Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.Как ранее сообщил Ткаченко, экспертный совет фонда будет оценивать наличие медицинских показаний и противопоказаний. Кроме того, планируется мониторить качество оказания медицинской помощи и эффективность выбранных методов лечения.
https://ria.ru/20210126/ravvin-1594675305.html
https://ria.ru/20210106/fond-1592112713.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153106/83/1531068397_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_93931e7c472d87b2b0c15a046c4f1587.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербургский детский хоспис, московский патриархат, альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, москва

Отвечающий за благотворительность в РПЦ иерарх вошел в фонд "Круг добра"

14:53 27.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЕпископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на VIII Общецерковном съезде по социальному служению
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон на VIII Общецерковном съезде по социальному служению - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Пантелеимон (Шатов) вошел в экспертный совет фонда для тяжелобольных детей "Круг добра", сообщили в среду РИА Новости в синодальном отделе.
"В экспертный совет вошел председатель синодального отдела по благотворительности, заместитель председателя попечительского совета больницы святителя Алексия епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон", - сказал собеседник агентства.
Епископ Пантелеимон является также руководителем православной службы помощи "Милосердие", под его началом была, в частности, организована работа проектов паллиативной помощи службы в Москве. Кроме того, иерарх РПЦ возглавляет комиссию по больничному служению при епархиальном совете Москвы, является членом правительственной комиссии РФ по вопросам охраны здоровья граждан и членом Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 17:55Религия и мировоззрение
Раввин Борода вступил в совет Фонда помощи детям с редкими заболеваниями
Ранее стало известно, что в экспертный совет фонда вошел также президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода и председатель Духовного собрания мусульман РФ муфтий Альбир Крганов. Всего в совет, согласно распоряжению правительства РФ, вошли 27 человек. Это врачи, общественные и религиозные деятели, представители благотворительных, научных и образовательных организаций. Должность председателя экспертного совета занял президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями "Круг добра". Возглавил объединение основатель Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко.
Как ранее сообщил Ткаченко, экспертный совет фонда будет оценивать наличие медицинских показаний и противопоказаний. Кроме того, планируется мониторить качество оказания медицинской помощи и эффективность выбранных методов лечения.
Глава Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями протоиерей Александр Ткаченко - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 11:03
Фонд помощи детям с редкими болезнями будет отчитываться "о каждом шаге"
 
Религия и мировоззрениеСанкт-Петербургский детский хосписМосковский ПатриархатАльбир КргановНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45В Красноярске кондуктор пинками выгнала пассажира из автобуса
06:23В Хабаровском крае экскаватор ушел под лед, водитель погиб
06:17СМИ: HBO Max хочет снять мультсериал по "Игре престолов"
06:15Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
06:08Банки начали оценивать клиентов с помощью искусственного интеллекта
06:05Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве
05:24Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза
05:13Инфекционист рассказал, к чему может привести ношение сразу двух масок
04:48Подозреваемый в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину
04:44На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok
04:36СМИ: Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте
04:26В Приморье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с грузовым поездом
04:20На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку
04:10Эксперт рассказал, что мешает формированию иммунитета после вакцинации
04:06Пушков резко ответил генсеку НАТО на слова об "агрессии" России
03:19Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки
03:13Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3
03:10Первые спутники связи "Гонец-М" запустят с Восточного в 2022 году
03:08В Германии упрекнули США в лицемерии из-за "Северного потока — 2"
03:07В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян
Лента новостейМолния