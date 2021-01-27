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Бюджет Москвы потерял 700 миллиардов рублей из-за пандемии в 2020 году
Бюджет Москвы потерял 700 миллиардов рублей из-за пандемии в 2020 году
Бюджет Москвы потерял 700 миллиардов рублей из-за пандемии в 2020 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T21:16
2021-01-27T21:16
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коронавирус covid-19
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бюджет Москвы потерял 700 миллиардов рублей из-за пандемии в 2020 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Если экономически говорить, итоги прошлого года для бюджета, то мы потеряли на пандемии порядка 700 миллиардов", - рассказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что из них 200 миллиардов рублей недополучено в виде дохода бюджета, порядка 300 миллиардов - те расходы, которые были использованы на ликвидацию последствий пандемии, работу медицинских учреждений, закупку средств индивидуальной защиты, лекарств, и порядка 200 миллиардов рублей - это те средства, которые власти вынуждены были не потратить, те расходы, которые перенесли в связи с нехваткой бюджетных средств.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), москва, экономика

Бюджет Москвы потерял 700 миллиардов рублей из-за пандемии в 2020 году

21:16 27.01.2021
 
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Торгово-пешеходный мост Багратион в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бюджет Москвы потерял 700 миллиардов рублей из-за пандемии в 2020 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Если экономически говорить, итоги прошлого года для бюджета, то мы потеряли на пандемии порядка 700 миллиардов", - рассказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что из них 200 миллиардов рублей недополучено в виде дохода бюджета, порядка 300 миллиардов - те расходы, которые были использованы на ликвидацию последствий пандемии, работу медицинских учреждений, закупку средств индивидуальной защиты, лекарств, и порядка 200 миллиардов рублей - это те средства, которые власти вынуждены были не потратить, те расходы, которые перенесли в связи с нехваткой бюджетных средств.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
 
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