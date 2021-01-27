https://ria.ru/20210127/pandemiya-1594870749.html

Бюджет Москвы потерял 700 миллиардов рублей из-за пандемии в 2020 году

Бюджет Москвы потерял 700 миллиардов рублей из-за пандемии в 2020 году

Бюджет Москвы потерял 700 миллиардов рублей из-за пандемии в 2020 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T21:16

2021-01-27T21:16

2021-01-27T21:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир ефимов (политик)

москва

экономика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бюджет Москвы потерял 700 миллиардов рублей из-за пандемии в 2020 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Если экономически говорить, итоги прошлого года для бюджета, то мы потеряли на пандемии порядка 700 миллиардов", - рассказал Ефимов в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что из них 200 миллиардов рублей недополучено в виде дохода бюджета, порядка 300 миллиардов - те расходы, которые были использованы на ликвидацию последствий пандемии, работу медицинских учреждений, закупку средств индивидуальной защиты, лекарств, и порядка 200 миллиардов рублей - это те средства, которые власти вынуждены были не потратить, те расходы, которые перенесли в связи с нехваткой бюджетных средств.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/ekonomika-1591125109.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир ефимов (политик), москва, экономика