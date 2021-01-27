https://ria.ru/20210127/pandemiya-1594842356.html
Билл Гейтс предупредил, что следующая пандемия будет в десять раз хуже
Билл Гейтс предупредил, что следующая пандемия будет в десять раз хуже
Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:03
2021-01-27T18:03
2021-01-27T21:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Основатель Microsoft, мультимиллиардер и филантроп Билл Гейтс считает, что мир не готов к следующей пандемии, которая может быть в десять раз хуже пандемии COVID-19.По мнению Гейтса, COVID стал частью повседневной жизни в той же степени, что и землетрясения, торнадо или изменение климата. "Задача правительств заключается в том, чтобы защищать граждан от этих событий. Уже во время этой пандемии ощущалась бы большая разница, если бы подготовка была немного лучше", — сказал он.Гейтс подчеркнул, что лучшие возможности диагностики позволили бы быстрее выявлять инфицированных и значительно снизить количество погибших, особенно в США. При этом он добавил, что ответ на подобного рода угрозы должен быть глобальным.С начала пандемии врачи выявили около ста миллионов случаев новой инфекции, свыше 2,1 миллиона человек скончались. Больше всего зараженных и жертв болезни в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210122/pandemiya-1594237255.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, microsoft corporation, билл гейтс, сша, в мире