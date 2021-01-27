https://ria.ru/20210127/osmotr-1594718150.html

Врач рассказал о процедуре осмотра перед вакцинацией от COVID-19

Врач рассказал о процедуре осмотра перед вакцинацией от COVID-19

Перед прививкой от коронавируса нужно пройти обязательный осмотр. О его особенностях рассказал в интервью радио Sputnik главный внештатный специалист по... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T02:11

2021-01-27T02:11

2021-01-27T02:11

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

андрей тяжельников

здоровье

общество

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Раскрыты подробности процедуры осмотра перед вакцинацией от COVID-19

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Перед прививкой от коронавируса нужно пройти обязательный осмотр. О его особенностях рассказал в интервью радио Sputnik главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.С момента старта в России массовой вакцинации прививка от коронавируса доступна любому здоровому взрослому человеку. Тех, кто желает сделать прививку, перед процедурой в пункте вакцинации осмотрит врач, отметил Тяжельников.Перед вакцинацией пациент заполняет анкету, затем врач проводит осмотр. Он включает в себя измерение температуры, сатурации, давления и пульса. Врач также прослушает сердце и легкие, осмотрит горло. По словам Тяжельникова, при хронических заболеваниях вакцинацию нужно применять с осторожностью.Врачи определят, показана или нет для пациента с хроническими заболеваниями вакцинация на данном этапе, заключил Тяжельников.Прививка противопоказана, в частности, беременным и кормящим, людям младше 18 лет, тем, кто в последние 30 дней делал другие прививки. В числе противопоказаний ‒ острые инфекционные и неинфекционные заболевания, тяжелые аллергические реакции, а также гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210126/immunitet-1594703728.html

https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594568048.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, андрей тяжельников, здоровье, общество