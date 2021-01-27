https://ria.ru/20210127/osmotr-1594718150.html
Врач рассказал о процедуре осмотра перед вакцинацией от COVID-19
Врач рассказал о процедуре осмотра перед вакцинацией от COVID-19
Перед прививкой от коронавируса нужно пройти обязательный осмотр. О его особенностях рассказал в интервью радио Sputnik главный внештатный специалист по... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T02:11
2021-01-27T02:11
2021-01-27T02:11
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
андрей тяжельников
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Раскрыты подробности процедуры осмотра перед вакцинацией от COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593870138_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_75acc2e1afcedbbe876ee57606f0b2cc.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Перед прививкой от коронавируса нужно пройти обязательный осмотр. О его особенностях рассказал в интервью радио Sputnik главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.С момента старта в России массовой вакцинации прививка от коронавируса доступна любому здоровому взрослому человеку. Тех, кто желает сделать прививку, перед процедурой в пункте вакцинации осмотрит врач, отметил Тяжельников.Перед вакцинацией пациент заполняет анкету, затем врач проводит осмотр. Он включает в себя измерение температуры, сатурации, давления и пульса. Врач также прослушает сердце и легкие, осмотрит горло. По словам Тяжельникова, при хронических заболеваниях вакцинацию нужно применять с осторожностью.Врачи определят, показана или нет для пациента с хроническими заболеваниями вакцинация на данном этапе, заключил Тяжельников.Прививка противопоказана, в частности, беременным и кормящим, людям младше 18 лет, тем, кто в последние 30 дней делал другие прививки. В числе противопоказаний ‒ острые инфекционные и неинфекционные заболевания, тяжелые аллергические реакции, а также гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210126/immunitet-1594703728.html
https://ria.ru/20210126/vaktsina-1594568048.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593870138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9e44edb40a4584b61d9e7a2dfd92a0f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, андрей тяжельников, здоровье, общество
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Перед прививкой от коронавируса нужно пройти обязательный осмотр. О его особенностях рассказал в интервью радио Sputnik
главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников
.
С момента старта в России массовой вакцинации прививка от коронавируса доступна любому здоровому взрослому человеку. Тех, кто желает сделать прививку, перед процедурой в пункте вакцинации осмотрит врач, отметил Тяжельников.
"Для пациентов, если они себя чувствуют достаточно хорошо и не имеют обострения хронических заболеваний, имеет смысл консультироваться исключительно с доктором, который осматривает непосредственно перед вакцинацией. Именно он оценит состояние пациента, определит наличие или отсутствие тех или иных противопоказаний", – рассказал специалист.
Перед вакцинацией пациент заполняет анкету, затем врач проводит осмотр. Он включает в себя измерение температуры, сатурации, давления и пульса. Врач также прослушает сердце и легкие, осмотрит горло.
По словам Тяжельникова, при хронических заболеваниях вакцинацию нужно применять с осторожностью.
"Если у человека в анамнезе есть какие-то серьезные заболевания, к этому необходимо относиться с особым вниманием, при этом консультация узких специалистов требуется в том случае, если заболевание протекает с особенностями и на момент прививки декомпенсировано", – отметил специалист.
Врачи определят, показана или нет для пациента с хроническими заболеваниями вакцинация на данном этапе, заключил Тяжельников.
Прививка противопоказана, в частности, беременным и кормящим, людям младше 18 лет, тем, кто в последние 30 дней делал другие прививки. В числе противопоказаний ‒ острые инфекционные и неинфекционные заболевания, тяжелые аллергические реакции, а также гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.