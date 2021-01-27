https://ria.ru/20210127/oshibka-1594721182.html

Иммунолог назвал "глубочайшую" ошибку переболевших COVID-19

Иммунолог назвал "глубочайшую" ошибку переболевших COVID-19

Врач-иммунолог Илья Кукин в беседе с "Вечерней Москвой" призвал россиян повременить с интенсивными спортивными тренировками после перенесенной коронавирусной... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T02:44

2021-01-27T02:44

2021-01-27T02:44

распространение коронавируса

илья кукин

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье

общество

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Стало известно о глубочайшей ошибке россиян, переболевших COVID-19

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Врач-иммунолог Илья Кукин в беседе с "Вечерней Москвой" призвал россиян повременить с интенсивными спортивными тренировками после перенесенной коронавирусной инфекции.По его словам, одна из крупнейших ошибок состоит в попытке вернуть показатели, которые были до болезни. В итоге многие любители спорта перегружают свой организм, а это может привести к тяжелым постковидным состояниям и вызвать повторное заболевание.Иммунолог уточнил, что во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому при больших физических нагрузках организму может не хватить ее запасов.Кукин посоветовал переболевшим не нагружать организм сразу после перенесенной инфекции, а выходить на пик физической активности постепенно. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210121/posledstvie-1594038067.html

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2021

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