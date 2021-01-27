https://ria.ru/20210127/osadki-1594771044.html

В Москве за два дня может выпасть четверть месячной нормы осадков

В Москве за два дня может выпасть четверть месячной нормы осадков

Снегопад в четверг и пятницу может принести в Москву до четверти месячной нормы осадков, сообщается на портале "Метеоновости". РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:03

2021-01-27T13:03

2021-01-27T13:03

погода

москва

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Снегопад в четверг и пятницу может принести в Москву до четверти месячной нормы осадков, сообщается на портале "Метеоновости"."Атмосферные фронты активного южного циклона намереваются вновь засыпать Москву снегом. Сложные погодные условия ожидают столицу с утра 28 января и продолжатся до конца суток 29 января. При температуре воздуха в Москве ноль - минус 2 градуса осадки будут приниматься в виде снега и мокрого снега. За процесс может выпасть до четверти месячной нормы осадков, прирост свежевыпавшего снега прогнозируется 5-10 сантиметров", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210122/zima-1594150005.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество