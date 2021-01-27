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В Москве за два дня может выпасть четверть месячной нормы осадков
В Москве за два дня может выпасть четверть месячной нормы осадков
Снегопад в четверг и пятницу может принести в Москву до четверти месячной нормы осадков, сообщается на портале "Метеоновости". РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:03
2021-01-27T13:03
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Снегопад в четверг и пятницу может принести в Москву до четверти месячной нормы осадков, сообщается на портале "Метеоновости"."Атмосферные фронты активного южного циклона намереваются вновь засыпать Москву снегом. Сложные погодные условия ожидают столицу с утра 28 января и продолжатся до конца суток 29 января. При температуре воздуха в Москве ноль - минус 2 градуса осадки будут приниматься в виде снега и мокрого снега. За процесс может выпасть до четверти месячной нормы осадков, прирост свежевыпавшего снега прогнозируется 5-10 сантиметров", - говорится в сообщении.
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погода, москва, общество

В Москве за два дня может выпасть четверть месячной нормы осадков

13:03 27.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Снегопад в четверг и пятницу может принести в Москву до четверти месячной нормы осадков, сообщается на портале "Метеоновости".
"Атмосферные фронты активного южного циклона намереваются вновь засыпать Москву снегом. Сложные погодные условия ожидают столицу с утра 28 января и продолжатся до конца суток 29 января. При температуре воздуха в Москве ноль - минус 2 градуса осадки будут приниматься в виде снега и мокрого снега. За процесс может выпасть до четверти месячной нормы осадков, прирост свежевыпавшего снега прогнозируется 5-10 сантиметров", - говорится в сообщении.
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