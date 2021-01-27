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Инфекционист оценил ослабление ограничений по COVID-19 в Москве
Инфекционист оценил ослабление ограничений по COVID-19 в Москве
Катастрофы из-за послабления коронавирусных ограничений в Москве не будет, все меньше горожан восприимчивы к инфекции, кроме того, на весах находится как... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:00
2021-01-27T11:00
2021-01-27T11:08
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Катастрофы из-за послабления коронавирусных ограничений в Москве не будет, все меньше горожан восприимчивы к инфекции, кроме того, на весах находится как здоровье людей, так и экономика, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пандемия идет на спад, нужно делать акцент на восстановление экономики. В столице отменены ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов и баров, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства столицы. Требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу перестает быть обязательным, будет носить рекомендательный характер."Так как мы видим после Нового года стабилизацию ситуации, и к счастью, не было резкой вспышки заболеваемости после новогодних праздников, мы видим тенденцию к снижению числа заболевших, меньшее количество госпитализированных, то есть, ситуация значительно улучшается. Соответственно, здесь уже на весах и здоровье граждан, и экономическая составляющая. Экономику тоже нельзя терять, иначе бизнес просто разрушится полностью", - рассказал Тимаков.Население, по словам инфекциониста, тоже устает от постоянной изоляции."Катастрофы от того, что откроются дополнительные учреждения, сейчас не будет никакой, потому что все меньшее количество восприимчивых людей в мегаполисе к коронавирусной инфекции. Все люди или имеют иммунитет, или уже частично привились от коронавируса, или имеют определенную невосприимчивость к этой инфекции", - отметил Тимаков. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Катастрофы из-за послабления коронавирусных ограничений в Москве
не будет, все меньше горожан восприимчивы к инфекции, кроме того, на весах находится как здоровье людей, так и экономика, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков
.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил, что пандемия идет на спад, нужно делать акцент на восстановление экономики. В столице отменены ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов и баров, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства столицы. Требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу перестает быть обязательным, будет носить рекомендательный характер.
"Так как мы видим после Нового года стабилизацию ситуации, и к счастью, не было резкой вспышки заболеваемости после новогодних праздников, мы видим тенденцию к снижению числа заболевших, меньшее количество госпитализированных, то есть, ситуация значительно улучшается. Соответственно, здесь уже на весах и здоровье граждан, и экономическая составляющая. Экономику тоже нельзя терять, иначе бизнес просто разрушится полностью", - рассказал Тимаков.
Население, по словам инфекциониста, тоже устает от постоянной изоляции.
"Катастрофы от того, что откроются дополнительные учреждения, сейчас не будет никакой, потому что все меньшее количество восприимчивых людей в мегаполисе к коронавирусной инфекции. Все люди или имеют иммунитет, или уже частично привились от коронавируса, или имеют определенную невосприимчивость к этой инфекции", - отметил Тимаков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.