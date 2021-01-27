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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/ogranicheniya-1594748087.html
Инфекционист оценил ослабление ограничений по COVID-19 в Москве
Инфекционист оценил ослабление ограничений по COVID-19 в Москве
Катастрофы из-за послабления коронавирусных ограничений в Москве не будет, все меньше горожан восприимчивы к инфекции, кроме того, на весах находится как... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:00
2021-01-27T11:08
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Катастрофы из-за послабления коронавирусных ограничений в Москве не будет, все меньше горожан восприимчивы к инфекции, кроме того, на весах находится как здоровье людей, так и экономика, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пандемия идет на спад, нужно делать акцент на восстановление экономики. В столице отменены ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов и баров, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства столицы. Требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу перестает быть обязательным, будет носить рекомендательный характер."Так как мы видим после Нового года стабилизацию ситуации, и к счастью, не было резкой вспышки заболеваемости после новогодних праздников, мы видим тенденцию к снижению числа заболевших, меньшее количество госпитализированных, то есть, ситуация значительно улучшается. Соответственно, здесь уже на весах и здоровье граждан, и экономическая составляющая. Экономику тоже нельзя терять, иначе бизнес просто разрушится полностью", - рассказал Тимаков.Население, по словам инфекциониста, тоже устает от постоянной изоляции."Катастрофы от того, что откроются дополнительные учреждения, сейчас не будет никакой, потому что все меньшее количество восприимчивых людей в мегаполисе к коронавирусной инфекции. Все люди или имеют иммунитет, или уже частично привились от коронавируса, или имеют определенную невосприимчивость к этой инфекции", - отметил Тимаков. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Инфекционист оценил ослабление ограничений по COVID-19 в Москве

11:00 27.01.2021 (обновлено: 11:08 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМасочный режим в Москве
Масочный режим в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Катастрофы из-за послабления коронавирусных ограничений в Москве не будет, все меньше горожан восприимчивы к инфекции, кроме того, на весах находится как здоровье людей, так и экономика, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пандемия идет на спад, нужно делать акцент на восстановление экономики. В столице отменены ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов и баров, соответствующий указ опубликован на сайте мэра и правительства столицы. Требование о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу перестает быть обязательным, будет носить рекомендательный характер.
"Так как мы видим после Нового года стабилизацию ситуации, и к счастью, не было резкой вспышки заболеваемости после новогодних праздников, мы видим тенденцию к снижению числа заболевших, меньшее количество госпитализированных, то есть, ситуация значительно улучшается. Соответственно, здесь уже на весах и здоровье граждан, и экономическая составляющая. Экономику тоже нельзя терять, иначе бизнес просто разрушится полностью", - рассказал Тимаков.
Население, по словам инфекциониста, тоже устает от постоянной изоляции.
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"Катастрофы от того, что откроются дополнительные учреждения, сейчас не будет никакой, потому что все меньшее количество восприимчивых людей в мегаполисе к коронавирусной инфекции. Все люди или имеют иммунитет, или уже частично привились от коронавируса, или имеют определенную невосприимчивость к этой инфекции", - отметил Тимаков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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