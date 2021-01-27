https://ria.ru/20210127/ograblenie-1594804681.html
В Калининградской области мужчина ограбил дом скульптора и утопил добычу
В Калининградской области мужчина ограбил дом скульптора и утопил добычу
Калининградские полицейские задержали рецидивиста, который ограбил дом местного скульптора, однако, не сумев продать похищенное, утопил добычу в реке, сообщили... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:13
2021-01-27T15:13
2021-01-27T15:13
калининградская область
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 27 янв - РИА Новости. Калининградские полицейские задержали рецидивиста, который ограбил дом местного скульптора, однако, не сумев продать похищенное, утопил добычу в реке, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.В полиции рассказали, что о краже сообщил в дежурную часть 64-летний художник. Как установили полицейские, ночью неизвестный взломал замки входной двери и проник в садовый домик потерпевшего в одном из СНТ. Похищенные вещи он сложил в найденный там же рюкзак и уехал на велосипеде владельца дома."Когда вор смог рассмотреть свою добычу, его ждало разочарование. Оказалось, что похищенное им имущество вряд ли сможет его обогатить. Украденную скульптуру в виде руки, а также различные вещи и старый велосипед взломщик, предположительно, утопил в водоеме", - рассказали в УВД.Выйти на след подозреваемого оперативники уголовного розыска смогли через несколько дней. В отношении ранее судимого 29-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Полицейские проверяют его на причастность к совершению других подобных преступлений.
https://radiosputnik.ria.ru/20210109/proisshestviya-1592424132.html
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калининградская область, происшествия
КАЛИНИНГРАД, 27 янв - РИА Новости.
Калининградские полицейские задержали рецидивиста, который ограбил дом местного скульптора, однако, не сумев продать похищенное, утопил добычу в реке, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области
.
В полиции рассказали, что о краже сообщил в дежурную часть 64-летний художник. Как установили полицейские, ночью неизвестный взломал замки входной двери и проник в садовый домик потерпевшего в одном из СНТ. Похищенные вещи он сложил в найденный там же рюкзак и уехал на велосипеде владельца дома.
"Когда вор смог рассмотреть свою добычу, его ждало разочарование. Оказалось, что похищенное им имущество вряд ли сможет его обогатить. Украденную скульптуру в виде руки, а также различные вещи и старый велосипед взломщик, предположительно, утопил в водоеме", - рассказали в УВД.
Выйти на след подозреваемого оперативники уголовного розыска смогли через несколько дней. В отношении ранее судимого 29-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Полицейские проверяют его на причастность к совершению других подобных преступлений.