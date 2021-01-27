https://ria.ru/20210127/ograblenie-1594804681.html

В Калининградской области мужчина ограбил дом скульптора и утопил добычу

В Калининградской области мужчина ограбил дом скульптора и утопил добычу

Калининградские полицейские задержали рецидивиста, который ограбил дом местного скульптора, однако, не сумев продать похищенное, утопил добычу в реке, сообщили... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:13

2021-01-27T15:13

2021-01-27T15:13

калининградская область

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 27 янв - РИА Новости. Калининградские полицейские задержали рецидивиста, который ограбил дом местного скульптора, однако, не сумев продать похищенное, утопил добычу в реке, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калининградской области.В полиции рассказали, что о краже сообщил в дежурную часть 64-летний художник. Как установили полицейские, ночью неизвестный взломал замки входной двери и проник в садовый домик потерпевшего в одном из СНТ. Похищенные вещи он сложил в найденный там же рюкзак и уехал на велосипеде владельца дома."Когда вор смог рассмотреть свою добычу, его ждало разочарование. Оказалось, что похищенное им имущество вряд ли сможет его обогатить. Украденную скульптуру в виде руки, а также различные вещи и старый велосипед взломщик, предположительно, утопил в водоеме", - рассказали в УВД.Выйти на след подозреваемого оперативники уголовного розыска смогли через несколько дней. В отношении ранее судимого 29-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Полицейские проверяют его на причастность к совершению других подобных преступлений.

https://radiosputnik.ria.ru/20210109/proisshestviya-1592424132.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининградская область, происшествия