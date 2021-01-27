https://ria.ru/20210127/nota-1594866302.html
МИД РФ вручил ноту посольству США из-за фейков о протестах
МИД РФ вручил ноту посольству США из-за фейков о протестах
Представителю посольства США в Москве вручили ноту протеста из-за распространения фейков о протестах в России, говорится в заявлении МИД. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-27T20:38
2021-01-27T20:38
2021-01-28T06:24
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151730/61/1517306192_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_ceab7cd99a41c9389eeefb3270fdd685.jpg
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Представителю посольства США в Москве вручили ноту протеста из-за распространения фейков о протестах в России, говорится в заявлении МИД.Дипломата вызвали в российское ведомство в среду."Отмечаем масштабное распространение <...> фейков о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве", — заметили во внешнеполитическом ведомстве.Как указано в ноте протеста, российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.Ранее МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Алексеем Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". Песков при этом отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к высказываниям о Навальном из-за рубежа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210124/zakharova-1594375217.html
https://ria.ru/20210127/ispytanie-1594684310.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151730/61/1517306192_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_34f45dbc5723da9e689c345ca8d19c74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша