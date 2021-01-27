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МИД РФ вручил ноту посольству США из-за фейков о протестах
МИД РФ вручил ноту посольству США из-за фейков о протестах
Представителю посольства США в Москве вручили ноту протеста из-за распространения фейков о протестах в России, говорится в заявлении МИД. РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-27T20:38
2021-01-28T06:24
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Представителю посольства США в Москве вручили ноту протеста из-за распространения фейков о протестах в России, говорится в заявлении МИД.Дипломата вызвали в российское ведомство в среду."Отмечаем масштабное распространение &lt;...&gt; фейков о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве", — заметили во внешнеполитическом ведомстве.Как указано в ноте протеста, российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.Ранее МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Алексеем Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". Песков при этом отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к высказываниям о Навальном из-за рубежа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210124/zakharova-1594375217.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, сша

МИД РФ вручил ноту посольству США из-за фейков о протестах

20:38 27.01.2021 (обновлено: 06:24 28.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкФлаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Представителю посольства США в Москве вручили ноту протеста из-за распространения фейков о протестах в России, говорится в заявлении МИД.
Дипломата вызвали в российское ведомство в среду.
"Отмечаем масштабное распространение <...> фейков о России американскими цифровыми платформами, которые системно тиражируют провокационный контент, скоординированно распространяемый, в свою очередь, посольством США в Москве", — заметили во внешнеполитическом ведомстве.
Как указано в ноте протеста, российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2021
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Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителям власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
Ранее МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Алексеем Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". Песков при этом отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к высказываниям о Навальном из-за рубежа.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияСША
 
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