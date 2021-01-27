https://ria.ru/20210127/nokia-1594777692.html

Из-за смартфонов Nokia в очередной раз отложен фильм о Джеймсе Бонде

Из-за смартфонов Nokia в очередной раз отложен фильм о Джеймсе Бонде

Устаревшие смартфоны Nokia в новом шпионском боевике об агенте 007 привели к третьему переносу премьеры фильма. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:31

2021-01-27T13:31

2021-01-27T13:31

наука

sun

nokia corporation

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Устаревшие смартфоны Nokia в новом шпионском боевике об агенте 007 привели к третьему переносу премьеры фильма. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники в индустрии.Финская компания Nokia стала одним из рекламных партнеров новой части бондианы, которая должна была выйти еще весной 2019 года. В "Не время умирать" главный антагонист должен был пользоваться смартфоном Nokia 8.3 5G. Однако фильм сначала задержался из-за проблем с режиссером, в 2020 году его премьеру сорвала пандемия, а недавно было объявлено о переносе премьеры на октябрь 2021 года. Оказалось, что последний перенос связан с желанием финнов переснять моменты со своими смартфонами — представленные модели в боевике уже довольно устарели, им на замену добавят новые гаджеты Nokia.

https://ria.ru/20201106/nokia-1583324396.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sun, nokia corporation, гаджеты, технологии