https://ria.ru/20210127/nebo-1594781900.html

В Кремле оценили возможность диалога по Договору об открытом небе

В Кремле оценили возможность диалога по Договору об открытом небе

До фактического выхода РФ из "Открытого неба" еще есть временной лаг, диалог при готовности США возможен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:43

2021-01-27T13:43

2021-01-27T13:43

выход сша из договора по открытому небу

россия

договор об открытом небе

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. До фактического выхода РФ из "Открытого неба" еще есть временной лаг, диалог при готовности США возможен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин подчеркнул в беседе с главой США Джо Байденом, что Россия искала пути остаться в договоре об "Открытом небе" после выхода оттуда Америки."Подчеркивалось президентом Путиным, что после того как Соединенные Штаты приняли решение выйти из ДОНа, Россия искала пути, возможности остаться в этом договоре. Однако эти поиски не увенчались результатом, и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного, в этой связи Россия приняла свое решение. Вместе с тем, есть еще временной лаг, и в случае готовности американских партнеров как-то продолжить обсуждение, такая возможность есть", - сказал он журналистам.Накануне состоялся первый телефонный разговор президентов России и США, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.

https://ria.ru/20210115/dogovor-1593210692.html

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выход сша из договора по открытому небу, россия, договор об открытом небе, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире