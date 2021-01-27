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В Кремле оценили возможность диалога по Договору об открытом небе
В Кремле оценили возможность диалога по Договору об открытом небе
До фактического выхода РФ из "Открытого неба" еще есть временной лаг, диалог при готовности США возможен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:43
2021-01-27T13:43
выход сша из договора по открытому небу
россия
договор об открытом небе
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. До фактического выхода РФ из "Открытого неба" еще есть временной лаг, диалог при готовности США возможен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин подчеркнул в беседе с главой США Джо Байденом, что Россия искала пути остаться в договоре об "Открытом небе" после выхода оттуда Америки."Подчеркивалось президентом Путиным, что после того как Соединенные Штаты приняли решение выйти из ДОНа, Россия искала пути, возможности остаться в этом договоре. Однако эти поиски не увенчались результатом, и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного, в этой связи Россия приняла свое решение. Вместе с тем, есть еще временной лаг, и в случае готовности американских партнеров как-то продолжить обсуждение, такая возможность есть", - сказал он журналистам.Накануне состоялся первый телефонный разговор президентов России и США, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.
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выход сша из договора по открытому небу, россия, договор об открытом небе, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире

В Кремле оценили возможность диалога по Договору об открытом небе

13:43 27.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБольшой Москворецкий мост в Москве
Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. До фактического выхода РФ из "Открытого неба" еще есть временной лаг, диалог при готовности США возможен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин подчеркнул в беседе с главой США Джо Байденом, что Россия искала пути остаться в договоре об "Открытом небе" после выхода оттуда Америки.
"Подчеркивалось президентом Путиным, что после того как Соединенные Штаты приняли решение выйти из ДОНа, Россия искала пути, возможности остаться в этом договоре. Однако эти поиски не увенчались результатом, и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного, в этой связи Россия приняла свое решение. Вместе с тем, есть еще временной лаг, и в случае готовности американских партнеров как-то продолжить обсуждение, такая возможность есть", - сказал он журналистам.
Накануне состоялся первый телефонный разговор президентов России и США, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 15:44
Договор по открытому небу
 
Выход США из Договора по открытому небуРоссияДоговор об открытом небеДжо БайденДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАВ мире
 
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