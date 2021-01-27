https://ria.ru/20210127/nalogi-1594872397.html
В ФНС появится новая инспекция для богатых
В ФНС появится новая инспекция для богатых
Федеральная налоговая служба с 1 февраля создает новую инспекцию, где планируется администрировать налогоплательщиков-физлиц с доходами более 500 миллионов... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T21:38
2021-01-27T21:38
2021-01-27T21:38
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Федеральная налоговая служба с 1 февраля создает новую инспекцию, где планируется администрировать налогоплательщиков-физлиц с доходами более 500 миллионов рублей в год, сообщили РИА Новости в ФНС."С 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам - физическим лицам (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10). В ней планируется администрировать налогоплательщиков-физических лиц с наиболее крупными доходами (более 500 млн рублей)", - говорится в сообщении.Отмечается, что в качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.Администрирование налогоплательщиков-физических лиц с крупными доходами требует особой компетенции из-за сложных финансовых операций и применения международных договоров в области налогообложения, добавляет ФНС."Применение подобной модели к таким налогоплательщикам позволит обеспечить качественное исполнение законодательства. Стоит подчеркнуть, что создание инспекции не предполагает особых условий и изменения порядка работы налоговых органов с физическими лицами, который един для всех налогоплательщиков-физлиц и останется в рамках текущего законодательства" - указывает служба.
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федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Федеральная налоговая служба с 1 февраля создает новую инспекцию, где планируется администрировать налогоплательщиков-физлиц с доходами более 500 миллионов рублей в год, сообщили РИА Новости в ФНС
.
"С 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам - физическим лицам (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10). В ней планируется администрировать налогоплательщиков-физических лиц с наиболее крупными доходами (более 500 млн рублей)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.
Администрирование налогоплательщиков-физических лиц с крупными доходами требует особой компетенции из-за сложных финансовых операций и применения международных договоров в области налогообложения, добавляет ФНС.
"Применение подобной модели к таким налогоплательщикам позволит обеспечить качественное исполнение законодательства. Стоит подчеркнуть, что создание инспекции не предполагает особых условий и изменения порядка работы налоговых органов с физическими лицами, который един для всех налогоплательщиков-физлиц и останется в рамках текущего законодательства" - указывает служба.