https://ria.ru/20210127/myaso-1594668581.html
"Правда тела". Стоит ли есть мясо
"Правда тела". Стоит ли есть мясо
Почему нужно обязательно обращать внимание на свой возраст при частом потреблении мяса и с чем его лучше сочетать (в Китае даже была пытка, где человека кормили только одним мясом)? Разбираемся, какое мясо и с какой периодичностью стоит есть, откуда углеводы в сосисках, сколько сахара в пельменях и, в конце концов, сколько мяса в колбасе?
2021-01-27T12:00
2021-01-27T12:00
2021-01-27T12:00
правда тела
марина макиша
подкаст
общество
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"Правда тела". Стоит ли есть мясо
Почему нужно обязательно обращать внимание на свой возраст при частом потреблении мяса и с чем его лучше сочетать (в Китае даже была пытка, где человека кормили только одним мясом)? Разбираемся, какое мясо и с какой периодичностью стоит есть, откуда углеводы в сосисках, сколько сахара в пельменях и, в конце концов, сколько мяса в колбасе?
audio/mpeg
"Правда тела". Стоит ли есть мясо
Почему нужно обязательно обращать внимание на свой возраст при частом потреблении мяса и с чем его лучше сочетать (в Китае даже была пытка, где человека кормили только одним мясом)? Разбираемся, какое мясо и с какой периодичностью стоит есть, откуда углеводы в сосисках, сколько сахара в пельменях и, в конце концов, сколько мяса в колбасе?
audio/mpeg
Почему после 45 лет лучше сокращать употребление мяса? Что происходит, если “грузить” организм мясом без достаточного количества овощей? Как мы “подсаживаемся” на колбасу и стоит ли ее есть? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.01:30 “Тело - огромная фабрика, где постоянно идут производственные процессы, и основным сырьем является белок”02:45 Можно ли полностью отказаться от мяса03:20 “Отсутствие в рационе животного белка сказывается на качестве костной ткани”04:40 Вегетарианство - развлечение для богатых?08:00 Почему после 40 лет лучше есть меньше мяса09:10 Какое мясо и как часто можно есть 10:30 “Железодефицитная анемия - проблема, о которой многие и не подозревают”11:45 С чем лучше есть мясо 15:20 Колбаса - это мясо или нет?17:30 “В этих продуктах много жира и соли, поэтому люди на них подсаживаются”20:15 “Важно понимать, что мясо бывает разное по зрелости”22:20 Насколько полезны пельмени ( и сколько в них сахара?)25:30 “Не знаю, почему майонез подвергли такой анафеме”26:00 Что происходит с качеством мяса (и правда ли, что раньше оно было лучше)Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, марина макиша, подкаст, общество
"Правда тела". Стоит ли есть мясо
Почему нужно обязательно обращать внимание на свой возраст при частом потреблении мяса и с чем его лучше сочетать (в Китае даже была пытка, где человека кормили только одним мясом)? Разбираемся, какое мясо и с какой периодичностью стоит есть, откуда углеводы в сосисках, сколько сахара в пельменях и, в конце концов, сколько мяса в колбасе?
Почему после 45 лет лучше сокращать употребление мяса? Что происходит, если “грузить” организм мясом без достаточного количества овощей? Как мы “подсаживаемся” на колбасу и стоит ли ее есть? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша
.
01:30 “Тело - огромная фабрика, где постоянно идут производственные процессы, и основным сырьем является белок”
02:45 Можно ли полностью отказаться от мяса
03:20 “Отсутствие в рационе животного белка сказывается на качестве костной ткани”
04:40 Вегетарианство - развлечение для богатых?
08:00 Почему после 40 лет лучше есть меньше мяса
09:10 Какое мясо и как часто можно есть
10:30 “Железодефицитная анемия - проблема, о которой многие и не подозревают”
11:45 С чем лучше есть мясо
15:20 Колбаса - это мясо или нет?
17:30 “В этих продуктах много жира и соли, поэтому люди на них подсаживаются”
20:15 “Важно понимать, что мясо бывает разное по зрелости”
22:20 Насколько полезны пельмени ( и сколько в них сахара?)
25:30 “Не знаю, почему майонез подвергли такой анафеме”
26:00 Что происходит с качеством мяса (и правда ли, что раньше оно было лучше)
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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