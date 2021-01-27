https://ria.ru/20210127/myaso-1594668581.html

"Правда тела". Стоит ли есть мясо

"Правда тела". Стоит ли есть мясо

Почему нужно обязательно обращать внимание на свой возраст при частом потреблении мяса и с чем его лучше сочетать (в Китае даже была пытка, где человека кормили только одним мясом)? Разбираемся, какое мясо и с какой периодичностью стоит есть, откуда углеводы в сосисках, сколько сахара в пельменях и, в конце концов, сколько мяса в колбасе?

2021-01-27T12:00

2021-01-27T12:00

2021-01-27T12:00

правда тела

марина макиша

подкаст

общество

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"Правда тела". Стоит ли есть мясо Почему нужно обязательно обращать внимание на свой возраст при частом потреблении мяса и с чем его лучше сочетать (в Китае даже была пытка, где человека кормили только одним мясом)? Разбираемся, какое мясо и с какой периодичностью стоит есть, откуда углеводы в сосисках, сколько сахара в пельменях и, в конце концов, сколько мяса в колбасе? audio/mpeg

"Правда тела". Стоит ли есть мясо Почему нужно обязательно обращать внимание на свой возраст при частом потреблении мяса и с чем его лучше сочетать (в Китае даже была пытка, где человека кормили только одним мясом)? Разбираемся, какое мясо и с какой периодичностью стоит есть, откуда углеводы в сосисках, сколько сахара в пельменях и, в конце концов, сколько мяса в колбасе? audio/mpeg

Почему после 45 лет лучше сокращать употребление мяса? Что происходит, если “грузить” организм мясом без достаточного количества овощей? Как мы “подсаживаемся” на колбасу и стоит ли ее есть? Рассказывает диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.01:30 “Тело - огромная фабрика, где постоянно идут производственные процессы, и основным сырьем является белок”02:45 Можно ли полностью отказаться от мяса03:20 “Отсутствие в рационе животного белка сказывается на качестве костной ткани”04:40 Вегетарианство - развлечение для богатых?08:00 Почему после 40 лет лучше есть меньше мяса09:10 Какое мясо и как часто можно есть 10:30 “Железодефицитная анемия - проблема, о которой многие и не подозревают”11:45 С чем лучше есть мясо 15:20 Колбаса - это мясо или нет?17:30 “В этих продуктах много жира и соли, поэтому люди на них подсаживаются”20:15 “Важно понимать, что мясо бывает разное по зрелости”22:20 Насколько полезны пельмени ( и сколько в них сахара?)25:30 “Не знаю, почему майонез подвергли такой анафеме”26:00 Что происходит с качеством мяса (и правда ли, что раньше оно было лучше)Подкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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