https://ria.ru/20210127/moskva-1594826610.html

Москвичей предупредили о мокром снеге и сильной гололедице

Москвичей предупредили о мокром снеге и сильной гололедице

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о мокром снеге, гололеде и сильной гололедице на дорогах в четверг. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T16:56

2021-01-27T16:56

2021-01-27T16:56

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о мокром снеге, гололеде и сильной гололедице на дорогах в четверг."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 06.00 28 января до 21.00 часа 28 января в городе Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег), местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах сильная гололедица", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений. Кроме того, рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

https://ria.ru/20210126/pogoda-1594657846.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество