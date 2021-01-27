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Москвичей предупредили о мокром снеге и сильной гололедице
Москвичей предупредили о мокром снеге и сильной гололедице
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о мокром снеге, гололеде и сильной гололедице на дорогах в четверг. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:56
2021-01-27T16:56
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о мокром снеге, гололеде и сильной гололедице на дорогах в четверг."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 06.00 28 января до 21.00 часа 28 января в городе Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег), местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах сильная гололедица", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений. Кроме того, рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Москвичей предупредили о мокром снеге и сильной гололедице

16:56 27.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о мокром снеге, гололеде и сильной гололедице на дорогах в четверг.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 06.00 28 января до 21.00 часа 28 января в городе Москве ожидаются осадки (мокрый снег, снег), местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах сильная гололедица", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов, перестроений и опережений. Кроме того, рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
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