Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210127/moguchev-1594760451.html
Суд оставил в силе арест на 15 суток помощника экс-схимонаха Сергия
Суд оставил в силе арест на 15 суток помощника экс-схимонаха Сергия
Свердловский областной суд оставил в силе арест на 15 суток помощника бывшего схимонаха Сергия Всеволода Могучева по делу о возбуждении ненависти, сообщает... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:00
2021-01-27T12:00
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
новости - религия и мировоззрение
екатеринбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591620524_91:357:804:758_1920x0_80_0_0_2f7f16c2208a0251f47c2ed4bf636260.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе арест на 15 суток помощника бывшего схимонаха Сергия Всеволода Могучева по делу о возбуждении ненависти, сообщает облсуд в среду.Ранее Могучев был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста. Позже Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал Могучева еще на 15 суток по делу о возбуждении ненависти за публикации в соцсетях. Затем ему дали еще 15 суток по другому делу о возбуждении ненависти."Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную адвокатом Всеволода Могучева на постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 12 января 2021 года. Могучев был признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Суд первой инстанции назначил нарушителю наказание в виде 15 суток административного ареста. Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, оставил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении облсуда.Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.
https://radiosputnik.ria.ru/20210125/sizo-1594552371.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591620524_0:316:659:810_1920x0_80_0_0_8326f9211dc1dc4107f5de3a00754930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
среднеуральский женский монастырь, новости - религия и мировоззрение, екатеринбург

Суд оставил в силе арест на 15 суток помощника экс-схимонаха Сергия

12:00 27.01.2021
 
© Фото : Instagram-аккаунт @moguch88Помощник схиигумена Сергия Всеволод Могучев
Помощник схиигумена Сергия Всеволод Могучев - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : Instagram-аккаунт @moguch88
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе арест на 15 суток помощника бывшего схимонаха Сергия Всеволода Могучева по делу о возбуждении ненависти, сообщает облсуд в среду.
Ранее Могучев был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста. Позже Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал Могучева еще на 15 суток по делу о возбуждении ненависти за публикации в соцсетях. Затем ему дали еще 15 суток по другому делу о возбуждении ненависти.
"Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную адвокатом Всеволода Могучева на постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 12 января 2021 года. Могучев был признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Суд первой инстанции назначил нарушителю наказание в виде 15 суток административного ареста. Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, оставил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении облсуда.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 21:13
Экс-схимонаха Сергия перевели в СИЗО-4 из "Матросской тишины"
Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьНовости - Религия и мировоззрениеЕкатеринбург
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:06Путин заявил о намерении выстраивать стимулирующую бюджетную политику
15:06Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе
15:04Путин призвал сосредоточиться на реальных проблемах в мире
15:02Путин рассказал, что общего у России и Европы
15:01Путин: агрессивность внешнеполитической риторики ряда стран возрастает
14:59Путин выступил на Давосском форуме
14:59Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
14:57Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:55Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
14:54Путин призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами
14:53Путин заявил о связи миграционных проблем с социальным неравенством стран
14:53Путин заявил о завершении эпохи попытки выстраивания однополярного мира
14:51Путин назвал гаранты развития глобальной экономики
14:49В ОП выступили против ужесточения мер борьбы с вовлечением детей в акции
14:48Путин: развитие экономики будет основано на повышении роли государства
14:47Путин назвал фундаментальную причину неустойчивости глобального развития
Лента новостейМолния