https://ria.ru/20210127/moguchev-1594760451.html

Суд оставил в силе арест на 15 суток помощника экс-схимонаха Сергия

Суд оставил в силе арест на 15 суток помощника экс-схимонаха Сергия

Свердловский областной суд оставил в силе арест на 15 суток помощника бывшего схимонаха Сергия Всеволода Могучева по делу о возбуждении ненависти, сообщает... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:00

2021-01-27T12:00

2021-01-27T12:00

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

новости - религия и мировоззрение

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Свердловский областной суд оставил в силе арест на 15 суток помощника бывшего схимонаха Сергия Всеволода Могучева по делу о возбуждении ненависти, сообщает облсуд в среду.Ранее Могучев был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста. Позже Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал Могучева еще на 15 суток по делу о возбуждении ненависти за публикации в соцсетях. Затем ему дали еще 15 суток по другому делу о возбуждении ненависти."Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную адвокатом Всеволода Могучева на постановление Октябрьского районного суда Екатеринбурга от 12 января 2021 года. Могучев был признан виновным в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Суд первой инстанции назначил нарушителю наказание в виде 15 суток административного ареста. Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, оставил решение Октябрьского районного суда Екатеринбурга без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении облсуда.Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) был задержан ночью 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре во время штурма ОМОНа, после допроса его доставили в Москву из Екатеринбурга. Басманный суд в Москве в тот же день арестовал Романова на два месяца. Бывший монах обвиняется по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 3 статьи 148 УК РФ, пункты "в", "д" части 1 статья 330 УК РФ).Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/sizo-1594552371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, новости - религия и мировоззрение, екатеринбург