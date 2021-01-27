https://ria.ru/20210127/memorandum-1594740653.html

Роскомнадзор продлил действие антипиратского меморандума до 1 августа

Роскомнадзор продлил действие антипиратского меморандума до 1 августа

Действие антипиратского меморандума в РФ продлено до 1 августа 2021 года, сообщил Роскомнадзор. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T10:13

2021-01-27T10:13

2021-01-27T10:21

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Действие антипиратского меморандума в РФ продлено до 1 августа 2021 года, сообщил Роскомнадзор."Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых систем продлили действие Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав до 1 августа 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что за время действия меморандума из поисковой выдачи "Яндекса" удалено около 11,7 миллиона ссылок на пиратский контент.Меморандум о защите авторских прав в интернете был подписан и вступил в силу 1 ноября 2018 года и изначально действовал до 1 сентября 2019 года. Его участниками стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. Документ ввел досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент. Соглашение подразумевает возможность присоединения к нему новых участников.

https://ria.ru/20201005/piratstvo-1578212597.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество