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Роскомнадзор продлил действие антипиратского меморандума до 1 августа
Роскомнадзор продлил действие антипиратского меморандума до 1 августа
Действие антипиратского меморандума в РФ продлено до 1 августа 2021 года, сообщил Роскомнадзор. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T10:13
2021-01-27T10:21
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Действие антипиратского меморандума в РФ продлено до 1 августа 2021 года, сообщил Роскомнадзор."Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых систем продлили действие Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав до 1 августа 2021 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что за время действия меморандума из поисковой выдачи "Яндекса" удалено около 11,7 миллиона ссылок на пиратский контент.Меморандум о защите авторских прав в интернете был подписан и вступил в силу 1 ноября 2018 года и изначально действовал до 1 сентября 2019 года. Его участниками стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. Документ ввел досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент. Соглашение подразумевает возможность присоединения к нему новых участников.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество

Роскомнадзор продлил действие антипиратского меморандума до 1 августа

10:13 27.01.2021 (обновлено: 10:21 27.01.2021)
 
© Fotolia / momiusАвторские права
Авторские права - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Fotolia / momius
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Действие антипиратского меморандума в РФ продлено до 1 августа 2021 года, сообщил Роскомнадзор.
"Представители правообладателей, владельцев видеохостингов и операторов поисковых систем продлили действие Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав до 1 августа 2021 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за время действия меморандума из поисковой выдачи "Яндекса" удалено около 11,7 миллиона ссылок на пиратский контент.
Меморандум о защите авторских прав в интернете был подписан и вступил в силу 1 ноября 2018 года и изначально действовал до 1 сентября 2019 года. Его участниками стали представители 12 крупнейших производителей кино- и телепродукции и российских интернет-площадок. Документ ввел досудебный порядок разрешения спорных вопросов между правообладателями и поисковыми системами по поводу незаконного размещения ссылок на пиратский контент. Соглашение подразумевает возможность присоединения к нему новых участников.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Общество
 
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