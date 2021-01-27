https://ria.ru/20210127/medrabotnik-1594724615.html

В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным

В США испортивший сотни доз вакцины медработник признал себя виновным

Бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в американском штате Висконсин, который обвинялся в намеренной порче почти 600 доз вакцины Moderna,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T05:22

2021-01-27T05:22

2021-01-27T05:22

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в американском штате Висконсин, который обвинялся в намеренной порче почти 600 доз вакцины Moderna, согласился признать себя виновным, следует из заявления министерства юстиции США.Бранденберг заявил, что он скептически относится к вакцинам в целом и к вакцине Moderna в частности. Он сообщал коллегам о своих взглядах на вакцины, по крайней мере, в течение последних двух лет.За каждое из двух обвинений бывшему провизору может грозить до 10 лет тюремного заключения.Правоохранительные органы Висконсина 31 декабря арестовала провизора Стивена Бранденберга, намеренно испортившего более 500 доз вакцины от коронавируса компании Moderna. Стоимость испорченной партии вакцины оценивается в размере 8-11 тысяч долларов. Провизор Бранденберг во время двух ночных смен вынимал коробки с вакцинами из холодильника и ставил их обратно спустя несколько часов, чтобы их использовали на следующий день для вакцинации. По меньшей мере 57 человек получили дозу вакцины из этой партии.По словам правоохранителей, установлено, что медработник является "сторонником теории заговора", согласно которой вакцина от COVID-19, якобы "небезопасна для людей, может навредить им и изменить их ДНК".

https://ria.ru/20210124/vaktsina-1594307394.html

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