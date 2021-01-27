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Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок и перчаток в барах
Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок и перчаток в барах
Масочно-перчаточный режим в столичных барах никто не отменял, на танцполе также нужно быть в маске, сообщил руководитель московского департамента торговли и... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T22:06
2021-01-27T22:06
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Масочно-перчаточный режим в столичных барах никто не отменял, на танцполе также нужно быть в маске, сообщил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".Ранее мэр Москвы сообщил об отмене запрета на работу ресторанов, баров, клубов, они снова смогут принимать гостей с 23.00 до 06.00.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алексей немерюк, москва, общество

Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок и перчаток в барах

22:06 27.01.2021
 
© Depositphotos / liudmilachernetskaМолодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе
Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Depositphotos / liudmilachernetska
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Масочно-перчаточный режим в столичных барах никто не отменял, на танцполе также нужно быть в маске, сообщил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее мэр Москвы сообщил об отмене запрета на работу ресторанов, баров, клубов, они снова смогут принимать гостей с 23.00 до 06.00.

Перчаточно-масочный режим никто не отменял... танцевать может быть и неудобно, зато безопасно. И по количеству гостей ограничения и соблюдение социальной дистанции, и я надеюсь, что рынок отреагирует так же взаимовежливо к решениям, которые были приняты сегодня, и будет соблюдать все правила, которые предписаны, и призывать своих гостей их соблюдать, в том числе и применять необязательные сейчас QR-коды.

Министр Правительства Москвы Алексей Немерюк во время пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля Крымская весна в ММПЦ МИА Россия сегодня. 12 марта 2019
Алексей Немерюк
руководитель московского департамента торговли и услуг
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Медицинские маски: инструкция по применению
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлексей НемерюкМоскваОбщество
 
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