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Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок и перчаток в барах
Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок и перчаток в барах
Масочно-перчаточный режим в столичных барах никто не отменял, на танцполе также нужно быть в маске, сообщил руководитель московского департамента торговли и... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T22:06
2021-01-27T22:06
2021-01-27T22:06
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Масочно-перчаточный режим в столичных барах никто не отменял, на танцполе также нужно быть в маске, сообщил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".Ранее мэр Москвы сообщил об отмене запрета на работу ресторанов, баров, клубов, они снова смогут принимать гостей с 23.00 до 06.00.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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