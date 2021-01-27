https://ria.ru/20210127/maski-1594874204.html

Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок и перчаток в барах

Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок и перчаток в барах

Масочно-перчаточный режим в столичных барах никто не отменял, на танцполе также нужно быть в маске, сообщил руководитель московского департамента торговли и... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T22:06

2021-01-27T22:06

2021-01-27T22:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

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москва

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Масочно-перчаточный режим в столичных барах никто не отменял, на танцполе также нужно быть в маске, сообщил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".Ранее мэр Москвы сообщил об отмене запрета на работу ресторанов, баров, клубов, они снова смогут принимать гостей с 23.00 до 06.00.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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