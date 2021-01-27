https://ria.ru/20210127/london-1594761550.html

В Британии 31 полицейскому грозит штраф за стрижку в отделении полиции

В Британии 31 полицейскому грозит штраф за стрижку в отделении полиции

Более 30 полицейских в Великобритании будут оштрафованы на 200 фунтов стерлингов каждый за то, что профессиональный парикмахер подстриг их в отделении полиции,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:07

2021-01-27T12:07

2021-01-27T12:07

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Более 30 полицейских в Великобритании будут оштрафованы на 200 фунтов стерлингов каждый за то, что профессиональный парикмахер подстриг их в отделении полиции, что является нарушением введенных в стране ограничений из-за коронавируса, сообщает полиция Лондона.Инцидент произошел 17 января. Как говорится в заявлении полиции, руководство получило заявления о том, что "профессиональный парикмахер подстриг нескольких полицейских в отделении Bethnal Green"."Группе из 31 столичного полицейского грозит штраф после нарушения ограничений по COVID-19 при исполнении обязанностей… Двое полицейских, которые участвовали в организации этого мероприятия, были установлены и уведомлены о том, что в отношении них проводится расследование в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей", - говорится в заявлении полиции.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Опубликованный кабинетом министров перечень ограничений предусматривает полное закрытие магазинов, торгующих не жизненно важными (непродовольственными) товарами, салонов красоты и парикмахерских. В последние дни стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210126/britaniya-1594697258.html

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коронавирус covid-19, англия, великобритания, лондон, в мире