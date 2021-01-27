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Эпидемиолог сравнил летальность среди пожилых людей от COVID-19 и гриппа
Эпидемиолог сравнил летальность среди пожилых людей от COVID-19 и гриппа
Летальность от коронавирусной инфекции среди пожилых людей в десятки раз выше, чем от гриппа, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:49
2021-01-27T16:49
2021-01-27T16:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Летальность от коронавирусной инфекции среди пожилых людей в десятки раз выше, чем от гриппа, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Летальность, конечно, от гриппа и COVID-19 не сравнима. Конечно, при гриппе также более тяжело и с большим риском для жизни (болеют)… лица пожилого возраста. Но опять же если посмотреть летальность в старших возрастных группах от COVID-19, то это, конечно, в десятки раз выше, чем от гриппа в этих же старших возрастных группах", - сказала Пшеничная на онлайн-семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, что за все время в России скончались 71 076 человек с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество