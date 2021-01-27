https://ria.ru/20210127/letalnost-1594825221.html

Эпидемиолог сравнил летальность среди пожилых людей от COVID-19 и гриппа

Эпидемиолог сравнил летальность среди пожилых людей от COVID-19 и гриппа

Летальность от коронавирусной инфекции среди пожилых людей в десятки раз выше, чем от гриппа, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T16:49

2021-01-27T16:49

2021-01-27T16:49

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Летальность от коронавирусной инфекции среди пожилых людей в десятки раз выше, чем от гриппа, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Летальность, конечно, от гриппа и COVID-19 не сравнима. Конечно, при гриппе также более тяжело и с большим риском для жизни (болеют)… лица пожилого возраста. Но опять же если посмотреть летальность в старших возрастных группах от COVID-19, то это, конечно, в десятки раз выше, чем от гриппа в этих же старших возрастных группах", - сказала Пшеничная на онлайн-семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, что за все время в России скончались 71 076 человек с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество