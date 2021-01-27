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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/letalnost-1594825221.html
Эпидемиолог сравнил летальность среди пожилых людей от COVID-19 и гриппа
Эпидемиолог сравнил летальность среди пожилых людей от COVID-19 и гриппа
Летальность от коронавирусной инфекции среди пожилых людей в десятки раз выше, чем от гриппа, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:49
2021-01-27T16:49
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Летальность от коронавирусной инфекции среди пожилых людей в десятки раз выше, чем от гриппа, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Летальность, конечно, от гриппа и COVID-19 не сравнима. Конечно, при гриппе также более тяжело и с большим риском для жизни (болеют)… лица пожилого возраста. Но опять же если посмотреть летальность в старших возрастных группах от COVID-19, то это, конечно, в десятки раз выше, чем от гриппа в этих же старших возрастных группах", - сказала Пшеничная на онлайн-семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, что за все время в России скончались 71 076 человек с COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог сравнил летальность среди пожилых людей от COVID-19 и гриппа

16:49 27.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкОтделение для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане
Отделение для больных коронавирусом в больнице Дейр Аль-Амаль в провинции Бекаа-Хермель в Ливане - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Летальность от коронавирусной инфекции среди пожилых людей в десятки раз выше, чем от гриппа, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Летальность, конечно, от гриппа и COVID-19 не сравнима. Конечно, при гриппе также более тяжело и с большим риском для жизни (болеют)… лица пожилого возраста. Но опять же если посмотреть летальность в старших возрастных группах от COVID-19, то это, конечно, в десятки раз выше, чем от гриппа в этих же старших возрастных группах", - сказала Пшеничная на онлайн-семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".
По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, что за все время в России скончались 71 076 человек с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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