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Умер актер из "Вечного зова" и "Ликвидации" Юрий Лахин
Умер актер из "Вечного зова" и "Ликвидации" Юрий Лахин
Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин скончался на 69-м году жизни, сообщил драматург Николай Коляда. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:31
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юрий лахин
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин скончался на 69-м году жизни, сообщил драматург Николай Коляда.По информации Коляды, причиной смерти стала продолжительная болезнь. "Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин", — написал Коляда в фейсбуке.Как сообщает Е1.RU, Лахин переболел COVID-19 в декабре, однако позже на КТ были обнаружены осложнения заболевания, артиста госпитализировали, и около месяца он находился в больнице.За свою актерскую карьеру Лахин снялся более чем в 30 фильмах и телепроектах, наиболее запоминающимися стали его роли в сериалах "Вечный зов", "Ликвидация", "Молодежка".
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новости культуры, юрий лахин, россия, общество

Умер актер из "Вечного зова" и "Ликвидации" Юрий Лахин

13:31 27.01.2021 (обновлено: 15:05 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевЮрий Лахин
Юрий Лахин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин скончался на 69-м году жизни, сообщил драматург Николай Коляда.
По информации Коляды, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
"Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин", — написал Коляда в фейсбуке.
Как сообщает Е1.RU, Лахин переболел COVID-19 в декабре, однако позже на КТ были обнаружены осложнения заболевания, артиста госпитализировали, и около месяца он находился в больнице.
За свою актерскую карьеру Лахин снялся более чем в 30 фильмах и телепроектах, наиболее запоминающимися стали его роли в сериалах "Вечный зов", "Ликвидация", "Молодежка".
© РИА Новости / Илья ПиталевЮрий Лахин
Юрий Лахин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Юрий Лахин
 
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