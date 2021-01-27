https://ria.ru/20210127/lakhin-1594777911.html

Умер актер из "Вечного зова" и "Ликвидации" Юрий Лахин

Умер актер из "Вечного зова" и "Ликвидации" Юрий Лахин

Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин скончался на 69-м году жизни, сообщил драматург Николай Коляда. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:31

2021-01-27T13:31

2021-01-27T15:05

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин скончался на 69-м году жизни, сообщил драматург Николай Коляда.По информации Коляды, причиной смерти стала продолжительная болезнь. "Печальная новость пришла из Москвы. Умер Юрий Лахин", — написал Коляда в фейсбуке.Как сообщает Е1.RU, Лахин переболел COVID-19 в декабре, однако позже на КТ были обнаружены осложнения заболевания, артиста госпитализировали, и около месяца он находился в больнице.За свою актерскую карьеру Лахин снялся более чем в 30 фильмах и телепроектах, наиболее запоминающимися стали его роли в сериалах "Вечный зов", "Ликвидация", "Молодежка".

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2021

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новости культуры, юрий лахин, россия, общество