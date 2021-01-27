https://ria.ru/20210127/kurs-1594772123.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 45 копеек
Официальный курс евро на четверг снизился на 45 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 45,15 копейки - до 91,2186 рубля, курс доллара - на 59,54 копейки, до 75,04 рубля,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:07
2021-01-27T13:07
2021-01-27T13:07
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 45,15 копейки - до 91,2186 рубля, курс доллара - на 59,54 копейки, до 75,04 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 53,1 копейки, составив 82,3204 рубля.
https://ria.ru/20210126/dollar-1594702962.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика