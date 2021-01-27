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На Кубани упростили порядок получения бесплатной юридической помощи
На Кубани упростили порядок получения бесплатной юридической помощи
Законодатели Краснодарского края упростили порядок получения бесплатной юрпомощи в период пандемии, сообщает пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК). РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:14
2021-01-27T18:14
2021-01-27T18:14
краснодарский край
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости. Законодатели Краснодарского края упростили порядок получения бесплатной юрпомощи в период пандемии, сообщает пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК).По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, принятые изменения будут способствовать развитию в регионе государственной системы бесплатной юридической помощи и предоставлению ее в любое время."Пандемия коронавируса не должна ломать жизненные планы кубанцев. Какова бы ни была эпидемиологическая ситуация, люди по-прежнему будут нуждаться в помощи опытного юриста при решении различных житейских и бытовых вопросов. Поэтому закон упростит некоторые моменты получения юридической помощи в условиях антиковидных ограничений", – приводятся в сообщении слова председателя ЗСК.Уточняется, что поправками предлагается упростить порядок получения бесплатной юридической помощи гражданами в условиях ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения."Таким образом, граждане, которые не могут по причине введения ограничительных мер предъявить необходимые документы в подлинниках, смогут получить бесплатную юридическую помощь на основании копий документов, представленных в электронном виде посредством сети Интернет, почтового отправления или видео-конференц-связи", - пояснили в ведомстве.Также депутаты наделили администрацию региона полномочием по оценке качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией услуги по содействию в предоставлении бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан. Среди них инвалиды, граждане пожилого возраста и лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшие в результате стихийных бедствий.
https://ria.ru/20210127/kuban-1594829037.html
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краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости.
Законодатели Краснодарского края
упростили порядок получения бесплатной юрпомощи в период пандемии, сообщает пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК).
По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, принятые изменения будут способствовать развитию в регионе государственной системы бесплатной юридической помощи и предоставлению ее в любое время.
"Пандемия коронавируса не должна ломать жизненные планы кубанцев. Какова бы ни была эпидемиологическая ситуация, люди по-прежнему будут нуждаться в помощи опытного юриста при решении различных житейских и бытовых вопросов. Поэтому закон упростит некоторые моменты получения юридической помощи в условиях антиковидных ограничений", – приводятся в сообщении слова председателя ЗСК.
Уточняется, что поправками предлагается упростить порядок получения бесплатной юридической помощи гражданами в условиях ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
"Таким образом, граждане, которые не могут по причине введения ограничительных мер предъявить необходимые документы в подлинниках, смогут получить бесплатную юридическую помощь на основании копий документов, представленных в электронном виде посредством сети Интернет, почтового отправления или видео-конференц-связи", - пояснили в ведомстве.
Также депутаты наделили администрацию региона полномочием по оценке качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией услуги по содействию в предоставлении бесплатной юридической помощи льготным категориям граждан. Среди них инвалиды, граждане пожилого возраста и лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшие в результате стихийных бедствий.
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