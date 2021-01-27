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Краснодарский край
https://ria.ru/20210127/kuban-1594829037.html
На Кубани поддержали увеличение финансирования программы здравоохранения
На Кубани поддержали увеличение финансирования программы здравоохранения
Депутаты Краснодарского края согласовали увеличение финансирования госпрограммы "Развитие здравоохранения" до 2026 года более чем на 7 миллиардов рублей,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:04
2021-01-27T17:04
краснодарский край
здоровье - общество
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края согласовали увеличение финансирования госпрограммы "Развитие здравоохранения" до 2026 года более чем на 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба законодательно собрания края (ЗСК)."Мы благодарны федеральному центру за оказанную им помощь, которая позволяет нам увеличить финансирование отдельных направлений программы "Развитие здравоохранения". Она в целом увеличится до 2026 года более чем на 7 миллиардов рублей, в текущем году - на сумму свыше 3 миллиардов. Это очень важно для всех жителей края в сегодняшнее непростое время", - приводятся в сообщении слова председателя ЗСК Юрия Бурлачко.По его словам, дополнительные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения, профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни, а также совершенствование первичного звена здравоохранения.Как уточнили в ведомстве, документ предлагает увеличить за счет средств федерального бюджета общее финансирование госпрограммы до 2026 года. При этом объем финансирования в 2021 году составит 63,8 миллиарда рублей. Увеличение федеральных средств связано с началом реализации с текущего года региональной программы "Модернизация первичного звена".Кроме этого, дополнительные объемы финансирования будут направлены и на социальную поддержку медицинских работников. В 2021-2023 годах за счет средств краевого бюджета будет продолжено приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность края для обеспечения жильем медиков. Ежегодно на эти цели предлагается направлять 200 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210127/chay-1594811028.html
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здоровье - общество, краснодарский край, общество

На Кубани поддержали увеличение финансирования программы здравоохранения

17:04 27.01.2021
 
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Краснодарского края согласовали увеличение финансирования госпрограммы "Развитие здравоохранения" до 2026 года более чем на 7 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба законодательно собрания края (ЗСК).
"Мы благодарны федеральному центру за оказанную им помощь, которая позволяет нам увеличить финансирование отдельных направлений программы "Развитие здравоохранения". Она в целом увеличится до 2026 года более чем на 7 миллиардов рублей, в текущем году - на сумму свыше 3 миллиардов. Это очень важно для всех жителей края в сегодняшнее непростое время", - приводятся в сообщении слова председателя ЗСК Юрия Бурлачко.
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По его словам, дополнительные средства будут направлены на укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения, профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни, а также совершенствование первичного звена здравоохранения.
Как уточнили в ведомстве, документ предлагает увеличить за счет средств федерального бюджета общее финансирование госпрограммы до 2026 года. При этом объем финансирования в 2021 году составит 63,8 миллиарда рублей. Увеличение федеральных средств связано с началом реализации с текущего года региональной программы "Модернизация первичного звена".
Кроме этого, дополнительные объемы финансирования будут направлены и на социальную поддержку медицинских работников. В 2021-2023 годах за счет средств краевого бюджета будет продолжено приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность края для обеспечения жильем медиков. Ежегодно на эти цели предлагается направлять 200 миллионов рублей.
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