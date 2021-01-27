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Украина обратилась в Интерпол из-за летавших в Крым самолетов
Украина обратилась в Интерпол из-за летавших в Крым самолетов
Киев попросил Интерпол объявить в розыск самолеты, которые летали в Крым с 2014 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:58
2021-01-27T16:37
сергей аксенов (политик)
георгий мурадов
интерпол
севастополь
оон
киев
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КИЕВ, 27 янв — РИА Новости. Киев попросил Интерпол объявить в розыск самолеты, которые летали в Крым с 2014 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя (структура, входящая в офис генерального прокурора Украины).Речь идет о 190 самолетах российских компаний, которые заочно "арестованы" по ходатайству надзорного органа. Кроме того, прокуратура направила запросы о правовой помощи в другие государства.По оценке властей, всего с 2014 года регулярные пассажирские рейсы в Крым выполнили 500 самолетов. В этом году Украина закрыла воздушное пространство над полуостровом, будучи неспособной обеспечить безопасность полетов. В Киеве утверждают, что авиакомпании, выполняя перевозки, нарушали международные правила.В ноябре прошлого года сообщалось об "аресте" самолетов российских авиалиний. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал то решение "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы", отметив, что хотя Украина и ранее "арестовывала" российские самолеты, они не прекращали летать.Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Крым стал российским регионом по итогам референдума, который провели в 2014 году после госпереворота на Украине. На голосовании 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России
https://radiosputnik.ria.ru/20210125/krym-1594441669.html
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сергей аксенов (политик), георгий мурадов, интерпол, севастополь, оон, киев, украина

Украина обратилась в Интерпол из-за летавших в Крым самолетов

15:58 27.01.2021 (обновлено: 16:37 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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КИЕВ, 27 янв — РИА Новости. Киев попросил Интерпол объявить в розыск самолеты, которые летали в Крым с 2014 года, сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя (структура, входящая в офис генерального прокурора Украины).
Речь идет о 190 самолетах российских компаний, которые заочно "арестованы" по ходатайству надзорного органа. Кроме того, прокуратура направила запросы о правовой помощи в другие государства.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 11:39Акценты
На Украине возмущены российским Крымом в СМИ
По оценке властей, всего с 2014 года регулярные пассажирские рейсы в Крым выполнили 500 самолетов. В этом году Украина закрыла воздушное пространство над полуостровом, будучи неспособной обеспечить безопасность полетов. В Киеве утверждают, что авиакомпании, выполняя перевозки, нарушали международные правила.
В ноябре прошлого года сообщалось об "аресте" самолетов российских авиалиний. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал то решение "мелкой пакостью" и "жестом бессильной злобы", отметив, что хотя Украина и ранее "арестовывала" российские самолеты, они не прекращали летать.
Председатель Общественной организации Региональная белорусская национально-культурная автономия Республики Крым Роман Чегринец - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 16:40
В Крыму считают, что Киеву нужно постоянное шоу для иностранных спонсоров
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крым стал российским регионом по итогам референдума, который провели в 2014 году после госпереворота на Украине. На голосовании 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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