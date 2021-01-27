https://ria.ru/20210127/krym-1594814328.html
В Крыму продлили запрет на развлекательные мероприятия
В Крыму продлили запрет на развлекательные мероприятия
Сергей Аксенов внес изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", ограничительные меры продлены до 1 марта, сообщает РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:11
2021-01-27T16:11
2021-01-27T16:11
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сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сергей Аксенов внес изменения в Указ "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым", ограничительные меры продлены до 1 марта, сообщает управление информации и пресс-службы руководителя республики.В документе, в частности, указано, что до этого срока действует запрет на проведение корпоративных мероприятий, банкетов и прочих торжеств, в том числе на территории гостиниц, санаториев, спа-центров и других средств размещения.Помимо этого, до 1 марта продлено ограничение в 30 процентов на заполняемость залов в кинотеатрах и театрах, а также на количество участников экскурсионных групп. До конца зимы запрещено проводить развлекательные мероприятия в торговых центрах, в том числе различные розыгрыши призов, презентации.
https://ria.ru/20210125/tury-1594449034.html
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