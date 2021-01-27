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В Польше зафиксировали первый случай кражи вакцины от коронавируса
В Польше зафиксировали первый случай кражи вакцины от коронавируса
Первый случай кражи вакцины от коронавируса зафиксирован в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:34
2021-01-27T12:34
2021-01-27T12:34
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здоровье - общество
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ВАРШАВА, 27 янв - РИА Новости. Первый случай кражи вакцины от коронавируса зафиксирован в Польше, сообщает радиостанция RMF FM."Ночью из частного учреждения первичной и специализированной медицинской помощи в населенном пункте Илово-Осада в Варминско-Мазурском воеводстве украли вакцины против COVID-19", - говорится в сообщении.По данным радио, украденного количества препарата должно было хватить для 15 человек.Отмечается, что больше из лечебного учреждения ничего не пропало.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, в мире