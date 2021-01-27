https://ria.ru/20210127/krazha-1594765638.html

В Польше зафиксировали первый случай кражи вакцины от коронавируса

В Польше зафиксировали первый случай кражи вакцины от коронавируса

Первый случай кражи вакцины от коронавируса зафиксирован в Польше, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:34

2021-01-27T12:34

2021-01-27T12:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

польша

в мире

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ВАРШАВА, 27 янв - РИА Новости. Первый случай кражи вакцины от коронавируса зафиксирован в Польше, сообщает радиостанция RMF FM."Ночью из частного учреждения первичной и специализированной медицинской помощи в населенном пункте Илово-Осада в Варминско-Мазурском воеводстве украли вакцины против COVID-19", - говорится в сообщении.По данным радио, украденного количества препарата должно было хватить для 15 человек.Отмечается, что больше из лечебного учреждения ничего не пропало.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

польша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, польша, в мире