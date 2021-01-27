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Количество мест для COVID-пациентов в Подмосковье уменьшат до 12 тысяч
Количество мест для COVID-пациентов в Подмосковье уменьшат до 12 тысяч
Сокращение числа коек для пациентов с коронавирусом началось в Московской области по причине улучшения эпидемической ситуации. В медицинских учреждениях... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:25
2021-01-27T16:25
2021-01-27T16:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сокращение числа коек для пациентов с коронавирусом началось в Московской области по причине улучшения эпидемической ситуации. В медицинских учреждениях появляется все больше талонов на плановые приемы, сообщил телеканал "360".Губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с главными врачами Подмосковья заявил о необходимости сохранять качественную помощь по всем направлениям. Речь идет как о хирургии, так и о кардиологии, педиатрии, акушерстве.В беседе с врачами глава Московской области поблагодарил их за труд в непростых условиях минувшего года."Считаю важным сказать слова благодарности за ту напряженную, сложную работу, которую вы и ваши команды, все вверенные вам сотрудники делали в ушедшем, 2020 году", — обратился к медикам Воробьев.Уточняется, что в период второй волны коронавируса в регионе развернули порядка 20 тысяч коек. Теперь предстоит поэтапное возвращение к плановой работе. До 8 февраля будет проведена дезинфекция помещений. К началу марта пациентов с COVID-19 станут принимать лишь в нескольких опорных стационарах, где предусмотрены 11,8 тысячи мест.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости.
Сокращение числа коек для пациентов с коронавирусом началось в Московской области по причине улучшения эпидемической ситуации. В медицинских учреждениях появляется все больше талонов на плановые приемы, сообщил телеканал "360"
.
Губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с главными врачами Подмосковья заявил о необходимости сохранять качественную помощь по всем направлениям. Речь идет как о хирургии, так и о кардиологии, педиатрии, акушерстве.
В беседе с врачами глава Московской области поблагодарил их за труд в непростых условиях минувшего года.
"Считаю важным сказать слова благодарности за ту напряженную, сложную работу, которую вы и ваши команды, все вверенные вам сотрудники делали в ушедшем, 2020 году", — обратился к медикам Воробьев.
Уточняется, что в период второй волны коронавируса в регионе развернули порядка 20 тысяч коек. Теперь предстоит поэтапное возвращение к плановой работе. До 8 февраля будет проведена дезинфекция помещений. К началу марта пациентов с COVID-19 станут принимать лишь в нескольких опорных стационарах, где предусмотрены 11,8 тысячи мест.