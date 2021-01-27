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Количество мест для COVID-пациентов в Подмосковье уменьшат до 12 тысяч

Количество мест для COVID-пациентов в Подмосковье уменьшат до 12 тысяч

Сокращение числа коек для пациентов с коронавирусом началось в Московской области по причине улучшения эпидемической ситуации. В медицинских учреждениях... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T16:25

2021-01-27T16:25

2021-01-27T16:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сокращение числа коек для пациентов с коронавирусом началось в Московской области по причине улучшения эпидемической ситуации. В медицинских учреждениях появляется все больше талонов на плановые приемы, сообщил телеканал "360".Губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с главными врачами Подмосковья заявил о необходимости сохранять качественную помощь по всем направлениям. Речь идет как о хирургии, так и о кардиологии, педиатрии, акушерстве.В беседе с врачами глава Московской области поблагодарил их за труд в непростых условиях минувшего года."Считаю важным сказать слова благодарности за ту напряженную, сложную работу, которую вы и ваши команды, все вверенные вам сотрудники делали в ушедшем, 2020 году", — обратился к медикам Воробьев.Уточняется, что в период второй волны коронавируса в регионе развернули порядка 20 тысяч коек. Теперь предстоит поэтапное возвращение к плановой работе. До 8 февраля будет проведена дезинфекция помещений. К началу марта пациентов с COVID-19 станут принимать лишь в нескольких опорных стационарах, где предусмотрены 11,8 тысячи мест.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)