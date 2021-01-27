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Новости Подмосковья
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Количество мест для COVID-пациентов в Подмосковье уменьшат до 12 тысяч
Количество мест для COVID-пациентов в Подмосковье уменьшат до 12 тысяч
Сокращение числа коек для пациентов с коронавирусом началось в Московской области по причине улучшения эпидемической ситуации. В медицинских учреждениях... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:25
2021-01-27T16:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Сокращение числа коек для пациентов с коронавирусом началось в Московской области по причине улучшения эпидемической ситуации. В медицинских учреждениях появляется все больше талонов на плановые приемы, сообщил телеканал "360".Губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с главными врачами Подмосковья заявил о необходимости сохранять качественную помощь по всем направлениям. Речь идет как о хирургии, так и о кардиологии, педиатрии, акушерстве.В беседе с врачами глава Московской области поблагодарил их за труд в непростых условиях минувшего года."Считаю важным сказать слова благодарности за ту напряженную, сложную работу, которую вы и ваши команды, все вверенные вам сотрудники делали в ушедшем, 2020 году", — обратился к медикам Воробьев.Уточняется, что в период второй волны коронавируса в регионе развернули порядка 20 тысяч коек. Теперь предстоит поэтапное возвращение к плановой работе. До 8 февраля будет проведена дезинфекция помещений. К началу марта пациентов с COVID-19 станут принимать лишь в нескольких опорных стационарах, где предусмотрены 11,8 тысячи мест.
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московская область (подмосковье)

Количество мест для COVID-пациентов в Подмосковье уменьшат до 12 тысяч

16:25 27.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевМедработник в палате интенсивной терапии
Медработник в палате интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв РИА Новости. Сокращение числа коек для пациентов с коронавирусом началось в Московской области по причине улучшения эпидемической ситуации. В медицинских учреждениях появляется все больше талонов на плановые приемы, сообщил телеканал "360".
Губернатор региона Андрей Воробьев на совещании с главными врачами Подмосковья заявил о необходимости сохранять качественную помощь по всем направлениям. Речь идет как о хирургии, так и о кардиологии, педиатрии, акушерстве.
В беседе с врачами глава Московской области поблагодарил их за труд в непростых условиях минувшего года.
"Считаю важным сказать слова благодарности за ту напряженную, сложную работу, которую вы и ваши команды, все вверенные вам сотрудники делали в ушедшем, 2020 году", — обратился к медикам Воробьев.
Уточняется, что в период второй волны коронавируса в регионе развернули порядка 20 тысяч коек. Теперь предстоит поэтапное возвращение к плановой работе. До 8 февраля будет проведена дезинфекция помещений. К началу марта пациентов с COVID-19 станут принимать лишь в нескольких опорных стационарах, где предусмотрены 11,8 тысячи мест.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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