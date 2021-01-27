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В Москве почти двойной запас коек для больных с COVID-19, сообщил Собянин
В Москве почти двойной запас коек для больных с COVID-19, сообщил Собянин
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве постепенно улучшается, в столице почти двойной запас COVID-коек, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:48
2021-01-27T12:53
распространение коронавируса
коммунарка (москва)
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве постепенно улучшается, в столице почти двойной запас COVID-коек, заявил мэр Сергей Собянин."Ситуация постепенно улучшается... Все основные подразделения по борьбе с COVID должны продолжать работать, но часть клиник мы уже будем выводить, потому что у нас сегодня практически двойной запас коечного фонда", - сказал Собянин в ходе осмотра нового здания подстанции скорой медпомощи в Коммунарке.По его словам, снятие дополнительных COVID-ограничений в Москве в среду стало возможным благодаря запасу прочности столичной медицинской системы.При этом Собянин отметил, что, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, доля больных в тяжелом состоянии остается высокой. "Поэтому, конечно, надо быть во всеоружии и не расслабляться", - сказал мэр столицы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коммунарка (москва), сергей собянин, москва, общество

В Москве почти двойной запас коек для больных с COVID-19, сообщил Собянин

12:48 27.01.2021 (обновлено: 12:53 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных COVID-19 в городе Волжский
Госпиталь для больных COVID-19 в городе Волжский - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве постепенно улучшается, в столице почти двойной запас COVID-коек, заявил мэр Сергей Собянин.
"Ситуация постепенно улучшается... Все основные подразделения по борьбе с COVID должны продолжать работать, но часть клиник мы уже будем выводить, потому что у нас сегодня практически двойной запас коечного фонда", - сказал Собянин в ходе осмотра нового здания подстанции скорой медпомощи в Коммунарке.
По его словам, снятие дополнительных COVID-ограничений в Москве в среду стало возможным благодаря запасу прочности столичной медицинской системы.
При этом Собянин отметил, что, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, доля больных в тяжелом состоянии остается высокой. "Поэтому, конечно, надо быть во всеоружии и не расслабляться", - сказал мэр столицы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Никольская улица в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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В Москве сняли часть ограничений по коронавирусу
 
Распространение коронавирусаКоммунарка (Москва)Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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