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В Москве почти двойной запас коек для больных с COVID-19, сообщил Собянин
В Москве почти двойной запас коек для больных с COVID-19, сообщил Собянин
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве постепенно улучшается, в столице почти двойной запас COVID-коек, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:48
2021-01-27T12:48
2021-01-27T12:53
распространение коронавируса
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сергей собянин
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве постепенно улучшается, в столице почти двойной запас COVID-коек, заявил мэр Сергей Собянин."Ситуация постепенно улучшается... Все основные подразделения по борьбе с COVID должны продолжать работать, но часть клиник мы уже будем выводить, потому что у нас сегодня практически двойной запас коечного фонда", - сказал Собянин в ходе осмотра нового здания подстанции скорой медпомощи в Коммунарке.По его словам, снятие дополнительных COVID-ограничений в Москве в среду стало возможным благодаря запасу прочности столичной медицинской системы.При этом Собянин отметил, что, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19, доля больных в тяжелом состоянии остается высокой. "Поэтому, конечно, надо быть во всеоружии и не расслабляться", - сказал мэр столицы.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/ogranicheniya-1594733001.html
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коммунарка (москва), сергей собянин, москва, общество