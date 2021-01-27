https://ria.ru/20210127/kotov-1594875839.html

"Пропавшего" в Москве Котова задержали за неповиновение полиции

"Пропавшего" в Москве Котова задержали за неповиновение полиции

"Пропавший" в Москве ранее судимый за нарушения на митингах Константин Котов нашелся - он задержан за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, сообщила... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T22:29

2021-01-27T22:29

2021-01-27T22:29

константин котов

владимир путин

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155749/31/1557493131_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_f48be1b5f3ef2195edf6f33e4317a636.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Пропавший" в Москве ранее судимый за нарушения на митингах Константин Котов нашелся - он задержан за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт."Костя нашёлся в линейном отделе Внуково. Завтра у него суд по статье 19.3.КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), Солнцевский суд Подмосковья. Никакого неповиновения не было, это, я так понимаю, когда Костя вместе с остальными встречал самолет с "никому не нужным блогером", - сказала собеседница агентства.Ранее в среду она сообщила, что Котов вышел из дома, чтобы забрать заказ в магазине и не вернулся, какое-то время он не выходил на связь.В начале сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима. Из заключения по его делу Котова, что он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по обвинению - первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин, заявивший на итоговой пресс-конференции, что изучит эту ситуацию. Позже защита Котова обратилась в Кассационный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций. Там установили, что решение Тверского суда было немотивированно суровым, и в апреле Мосгорсуд снизил приговор до 1,5 лет колонии.Константин Котов вышел на свободу в декабре.

https://ria.ru/20210127/napadenie-1594738047.html

https://ria.ru/20210125/zakon-1594501631.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин котов, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), происшествия