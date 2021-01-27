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"Пропавшего" в Москве Котова задержали за неповиновение полиции
"Пропавшего" в Москве Котова задержали за неповиновение полиции
"Пропавший" в Москве ранее судимый за нарушения на митингах Константин Котов нашелся - он задержан за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, сообщила... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T22:29
2021-01-27T22:29
константин котов
владимир путин
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Пропавший" в Москве ранее судимый за нарушения на митингах Константин Котов нашелся - он задержан за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт."Костя нашёлся в линейном отделе Внуково. Завтра у него суд по статье 19.3.КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), Солнцевский суд Подмосковья. Никакого неповиновения не было, это, я так понимаю, когда Костя вместе с остальными встречал самолет с "никому не нужным блогером", - сказала собеседница агентства.Ранее в среду она сообщила, что Котов вышел из дома, чтобы забрать заказ в магазине и не вернулся, какое-то время он не выходил на связь.В начале сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима. Из заключения по его делу Котова, что он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по обвинению - первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин, заявивший на итоговой пресс-конференции, что изучит эту ситуацию. Позже защита Котова обратилась в Кассационный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций. Там установили, что решение Тверского суда было немотивированно суровым, и в апреле Мосгорсуд снизил приговор до 1,5 лет колонии.Константин Котов вышел на свободу в декабре.
https://ria.ru/20210127/napadenie-1594738047.html
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константин котов, владимир путин, москва, московская область (подмосковье), происшествия

"Пропавшего" в Москве Котова задержали за неповиновение полиции

22:29 27.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы
Константин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. "Пропавший" в Москве ранее судимый за нарушения на митингах Константин Котов нашелся - он задержан за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт.
"Костя нашёлся в линейном отделе Внуково. Завтра у него суд по статье 19.3.КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), Солнцевский суд Подмосковья. Никакого неповиновения не было, это, я так понимаю, когда Костя вместе с остальными встречал самолет с "никому не нужным блогером", - сказала собеседница агентства.
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Ранее в среду она сообщила, что Котов вышел из дома, чтобы забрать заказ в магазине и не вернулся, какое-то время он не выходил на связь.
В начале сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима. Из заключения по его делу Котова, что он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.
Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по обвинению - первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.
В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин, заявивший на итоговой пресс-конференции, что изучит эту ситуацию. Позже защита Котова обратилась в Кассационный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций. Там установили, что решение Тверского суда было немотивированно суровым, и в апреле Мосгорсуд снизил приговор до 1,5 лет колонии.
Константин Котов вышел на свободу в декабре.
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