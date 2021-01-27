https://ria.ru/20210127/kotov-1594868457.html

В Москве пропал ранее судимый за нарушения на митингах Константин Котов

В Москве пропал ранее судимый за нарушения на митингах Константин Котов

В Москве вышел из дома и не вернулся ранее судимый за неоднократные нарушения на митингах Константин Котов, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T20:51

2021-01-27T20:51

2021-01-27T20:51

константин котов

ильдар дадин

владимир путин

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Москве вышел из дома и не вернулся ранее судимый за неоднократные нарушения на митингах Константин Котов, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт.Константин Котов вышел на свободу в декабре. Из заключения по его делу Котова, что он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции."Костя вышел из дома в районе Кунцево забрать заказ из магазина. Но там он не появился и на связь не выходит, пока ищем его", - рассказала Эйсмонт.В начале сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима. Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению - первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин, заявивший на итоговой пресс-конференции, что изучит эту ситуацию. Позже защита Котова обратилась в Кассационный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций. Там установили, что решение Тверского суда было немотивированно суровым, и в апреле Мосгорсуд снизил приговор до 1,5 лет колонии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210117/proisshestviya-1593424827.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин котов, ильдар дадин, владимир путин, москва, происшествия