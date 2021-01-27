В Москве пропал ранее судимый за нарушения на митингах Константин Котов
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Котов, задержанный на несанкционированной акции 10 августа в Москве, во время избрания ему меры пресечения. 14 августа 2019
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. В Москве вышел из дома и не вернулся ранее судимый за неоднократные нарушения на митингах Константин Котов, сообщила РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт.
Константин Котов вышел на свободу в декабре. Из заключения по его делу Котова, что он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушения на митингах и пикетах, но, несмотря на административные наказания, "презирая конституционные основы России", продолжал ходить на несогласованные акции.
"Костя вышел из дома в районе Кунцево забрать заказ из магазина. Но там он не появился и на связь не выходит, пока ищем его", - рассказала Эйсмонт.
В начале сентября 2019 года Тверской районный суд Москвы приговорил Котова к четырем годам колонии общего режима. Программист стал вторым человеком в стране, получившим реальный срок по подобному обвинению - первым был Ильдар Дадин, но в его случае Верховный суд приговор отменил.
В декабре 2019 года на дело Котова обратил внимание президент России Владимир Путин, заявивший на итоговой пресс-конференции, что изучит эту ситуацию. Позже защита Котова обратилась в Кассационный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций. Там установили, что решение Тверского суда было немотивированно суровым, и в апреле Мосгорсуд снизил приговор до 1,5 лет колонии.