https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594864077.html

В России выросло число пациентов с тяжелой формой COVID-19

В России выросло число пациентов с тяжелой формой COVID-19

Число россиян, поступающих в больницы с тяжелым течением COVID-19, увеличилось на 3% за последние два месяца, заявила доктор медицинских наук, заведующий... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T20:20

2021-01-27T20:20

2021-01-27T20:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Число россиян, поступающих в больницы с тяжелым течением COVID-19, увеличилось на 3% за последние два месяца, заявила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева."За два месяца увеличилось на 3% число поступающих пациентов с тяжелым течением, они характеризуются выраженным снижением сатурации менее 90%", - сказала Понежева на научно-практическом семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".В среду в России впервые с 29 октября выявили менее 18 тысяч случаев коронавируса (17 741).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594736974.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество