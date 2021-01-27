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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594864077.html
В России выросло число пациентов с тяжелой формой COVID-19
В России выросло число пациентов с тяжелой формой COVID-19
Число россиян, поступающих в больницы с тяжелым течением COVID-19, увеличилось на 3% за последние два месяца, заявила доктор медицинских наук, заведующий... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T20:20
2021-01-27T20:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Число россиян, поступающих в больницы с тяжелым течением COVID-19, увеличилось на 3% за последние два месяца, заявила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева."За два месяца увеличилось на 3% число поступающих пациентов с тяжелым течением, они характеризуются выраженным снижением сатурации менее 90%", - сказала Понежева на научно-практическом семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".В среду в России впервые с 29 октября выявили менее 18 тысяч случаев коронавируса (17 741).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России выросло число пациентов с тяжелой формой COVID-19

20:20 27.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Число россиян, поступающих в больницы с тяжелым течением COVID-19, увеличилось на 3% за последние два месяца, заявила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.
"За два месяца увеличилось на 3% число поступающих пациентов с тяжелым течением, они характеризуются выраженным снижением сатурации менее 90%", - сказала Понежева на научно-практическом семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".
В среду в России впервые с 29 октября выявили менее 18 тысяч случаев коронавируса (17 741).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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