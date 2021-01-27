Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594857352.html
Эпидемиолог назвала возрастные группы риска тяжелого течения COVID-19
Эпидемиолог назвала возрастные группы риска тяжелого течения COVID-19
Риск тяжелого течения COVID-19 есть у всех возрастных групп, хотя ранее считалось, что это более вероятно среди пожилых, заявила доктор медицинских наук,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T19:18
2021-01-27T19:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594537741_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18d5471edb82f853ac23342757271216.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Риск тяжелого течения COVID-19 есть у всех возрастных групп, хотя ранее считалось, что это более вероятно среди пожилых, заявила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева."Последние два месяца мы отмечаем, что тяжелое течение стало характерно и для людей более молодого возраста, риск инфицирования с риском тяжелого течения характерно стало для всех возрастных групп", - сказала Понежева на на научно-практическом семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".Она рассказала, что на сегодняшний день определены критерии тяжести состояния пациентов с легочными поражениями при COVID-19. "В зависимости от степени тяжести состояния пациента уже предложены самые достоверные клинические и лабораторные показатели, характеризующие каждую степень тяжести", - сказала она.Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что риск тяжёлого течения коронавирусной инфекции увеличивается у пожилых людей почти в 2 раза для каждого десятилетия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210127/coronavirus-1594849976.html
https://ria.ru/20210126/immunitet-1594661424.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594537741_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa362c36850ca1269ea2cea2c2948491.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог назвала возрастные группы риска тяжелого течения COVID-19

19:18 27.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент в палате для больных коронавирусом
Пациент в палате для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Риск тяжелого течения COVID-19 есть у всех возрастных групп, хотя ранее считалось, что это более вероятно среди пожилых, заявила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.
"Последние два месяца мы отмечаем, что тяжелое течение стало характерно и для людей более молодого возраста, риск инфицирования с риском тяжелого течения характерно стало для всех возрастных групп", - сказала Понежева на на научно-практическом семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 18:33Распространение коронавируса
Найден фактор, повышающий риск смерти от коронавируса
Она рассказала, что на сегодняшний день определены критерии тяжести состояния пациентов с легочными поражениями при COVID-19. "В зависимости от степени тяжести состояния пациента уже предложены самые достоверные клинические и лабораторные показатели, характеризующие каждую степень тяжести", - сказала она.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что риск тяжёлого течения коронавирусной инфекции увеличивается у пожилых людей почти в 2 раза для каждого десятилетия.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Простуженная женщина - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 19:00Наука
Ученые выяснили, почему с возрастом тяжелее переносятся грипп и COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45В Красноярске кондуктор пинками выгнала пассажира из автобуса
06:23В Хабаровском крае экскаватор ушел под лед, водитель погиб
06:17СМИ: HBO Max хочет снять мультсериал по "Игре престолов"
06:15Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
06:08Банки начали оценивать клиентов с помощью искусственного интеллекта
06:05Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве
05:24Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза
05:13Инфекционист рассказал, к чему может привести ношение сразу двух масок
04:48Подозреваемый в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину
04:44На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok
04:36СМИ: Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте
04:26В Приморье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с грузовым поездом
04:20На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку
04:10Эксперт рассказал, что мешает формированию иммунитета после вакцинации
04:06Пушков резко ответил генсеку НАТО на слова об "агрессии" России
03:19Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки
03:13Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3
03:10Первые спутники связи "Гонец-М" запустят с Восточного в 2022 году
03:08В Германии упрекнули США в лицемерии из-за "Северного потока — 2"
03:07В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян
Лента новостейМолния