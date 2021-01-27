https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594857352.html

Эпидемиолог назвала возрастные группы риска тяжелого течения COVID-19

Эпидемиолог назвала возрастные группы риска тяжелого течения COVID-19

Риск тяжелого течения COVID-19 есть у всех возрастных групп, хотя ранее считалось, что это более вероятно среди пожилых, заявила доктор медицинских наук,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T19:18

2021-01-27T19:18

2021-01-27T19:18

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Риск тяжелого течения COVID-19 есть у всех возрастных групп, хотя ранее считалось, что это более вероятно среди пожилых, заявила доктор медицинских наук, заведующий клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева."Последние два месяца мы отмечаем, что тяжелое течение стало характерно и для людей более молодого возраста, риск инфицирования с риском тяжелого течения характерно стало для всех возрастных групп", - сказала Понежева на на научно-практическом семинаре "COVID-19: новый вызов человечеству".Она рассказала, что на сегодняшний день определены критерии тяжести состояния пациентов с легочными поражениями при COVID-19. "В зависимости от степени тяжести состояния пациента уже предложены самые достоверные клинические и лабораторные показатели, характеризующие каждую степень тяжести", - сказала она.Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что риск тяжёлого течения коронавирусной инфекции увеличивается у пожилых людей почти в 2 раза для каждого десятилетия.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/coronavirus-1594849976.html

https://ria.ru/20210126/immunitet-1594661424.html

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