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https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594854071.html
В Италии врач убивал больных COVID-19 ради освобождения коек
В Италии врач убивал больных COVID-19 ради освобождения коек
в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:56
2021-01-27T18:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
италия
в мире
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Врач убивал больных COVID-19 ради освобождения коек
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Италии врача из города Монтикьяри Карло Моска подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек.По данным следствия, врач специально вводил пациентам с COVID-19 препарат, вызывающий угнетение дыхания. В результате его действий погибли двое больных. В одном случае вскрытие позволило обнаружить внутри тканей и органов пациента присутствие лекарства, способного вызвать его смерть при нарушении дозировки, сообщает Brescia Today.Издание La Repubblica пишет, что во время бушевавшей в Италии эпидемии Моска был буквально на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сам врач рассказывал, что "каждая смена была борьбой за спасение как можно большего числа жизней". Однако выдвинутое прокурорами Брешии обвинение в убийстве как минимум двоих пациентов может перевернуть с ног на голову историю героической борьбы врача с пандемией.Мотивы, по которым Карло Моска убивал коронавирусных больных, пока не ясны. К материалам дела прикрепили переписку медсестер больницы, в которой они подозревали врача в убийстве пациентов для освобождения коек в медицинском учреждении. При этом они называли его между собой сумасшедшим.На данный момент Моска находится под домашним арестом и ожидает рассмотрения дела в суде. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, италия, в мире

В Италии врач убивал больных COVID-19 ради освобождения коек

18:56 27.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 27 янв РИА Новости. В Италии врача из города Монтикьяри Карло Моска подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек.
По данным следствия, врач специально вводил пациентам с COVID-19 препарат, вызывающий угнетение дыхания. В результате его действий погибли двое больных. В одном случае вскрытие позволило обнаружить внутри тканей и органов пациента присутствие лекарства, способного вызвать его смерть при нарушении дозировки, сообщает Brescia Today.
Издание La Repubblica пишет, что во время бушевавшей в Италии эпидемии Моска был буквально на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сам врач рассказывал, что "каждая смена была борьбой за спасение как можно большего числа жизней". Однако выдвинутое прокурорами Брешии обвинение в убийстве как минимум двоих пациентов может перевернуть с ног на голову историю героической борьбы врача с пандемией.
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 18:33Распространение коронавируса
Найден фактор, повышающий риск смерти от коронавируса
Мотивы, по которым Карло Моска убивал коронавирусных больных, пока не ясны. К материалам дела прикрепили переписку медсестер больницы, в которой они подозревали врача в убийстве пациентов для освобождения коек в медицинском учреждении. При этом они называли его между собой сумасшедшим.
На данный момент Моска находится под домашним арестом и ожидает рассмотрения дела в суде.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ИталияВ мире
 
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