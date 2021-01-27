https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594854071.html

В Италии врач убивал больных COVID-19 ради освобождения коек

В Италии врач убивал больных COVID-19 ради освобождения коек

в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T18:56

2021-01-27T18:56

2021-01-27T18:56

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

италия

в мире

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Врач убивал больных COVID-19 ради освобождения коек

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В Италии врача из города Монтикьяри Карло Моска подозревают в убийстве пациентов с коронавирусом ради освобождения коек.По данным следствия, врач специально вводил пациентам с COVID-19 препарат, вызывающий угнетение дыхания. В результате его действий погибли двое больных. В одном случае вскрытие позволило обнаружить внутри тканей и органов пациента присутствие лекарства, способного вызвать его смерть при нарушении дозировки, сообщает Brescia Today.Издание La Repubblica пишет, что во время бушевавшей в Италии эпидемии Моска был буквально на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Сам врач рассказывал, что "каждая смена была борьбой за спасение как можно большего числа жизней". Однако выдвинутое прокурорами Брешии обвинение в убийстве как минимум двоих пациентов может перевернуть с ног на голову историю героической борьбы врача с пандемией.Мотивы, по которым Карло Моска убивал коронавирусных больных, пока не ясны. К материалам дела прикрепили переписку медсестер больницы, в которой они подозревали врача в убийстве пациентов для освобождения коек в медицинском учреждении. При этом они называли его между собой сумасшедшим.На данный момент Моска находится под домашним арестом и ожидает рассмотрения дела в суде. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/coronavirus-1594849976.html

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, италия, в мире