https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594753539.html

В России за сутки умерли 594 пациента с COVID-19

В России за сутки умерли 594 пациента с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 594 смерти пациентов с COVID-19, 75 из них в Москве, за все время скончались 71 076 человек с заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:27

2021-01-27T11:27

2021-01-27T11:27

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 594 смерти пациентов с COVID-19, 75 из них в Москве, за все время скончались 71 076 человек с заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 594 смертей... За весь период по России умерло 71 076 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 75, Санкт-Петербурге - 70, Подмосковье - 38. Число умерших с коронавирусом в столице выросло до 13 175.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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