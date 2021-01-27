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В Москве выявили 1837 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1837 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 1837, Санкт-Петербурге - 1813, Подмосковье - 928, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:26
2021-01-27T11:26
2021-01-27T11:26
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве - 1837, Санкт-Петербурге - 1813, Подмосковье - 928, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 1837, 2 Санкт-Петербург 1813, 3 Московская область 928", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Туве - 10, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 5.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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