https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594752408.html
В России впервые с октября выявили менее 18 тысяч новых случаев COVID-19
В России впервые с октября выявили менее 18 тысяч новых случаев COVID-19
В России впервые с 29 октября число новых случаев COVID-19 составило менее 18 тысяч — 17 741, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:22
2021-01-27T11:22
2021-01-27T11:47
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В России впервые с 29 октября число новых случаев COVID-19 составило менее 18 тысяч — 17 741, сообщили в оперативном штабе.Накануне было 18 241, темп прироста снизился до 0,47 процента, у 10,3 процента нет симптомов. Умерли 594 человека, выписались 27 722.Больше всего новых пациентов в Москве (1837, днем ранее было на 480 больше), Санкт-Петербурге (1813) и Подмосковье (928); меньше всего в Туве (десять), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (пять).С марта в России выявили 3 774 672 заразившихся коронавирусом, из них более 71 тысячи скончались, 3,2 миллиона вылечились.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 99,3 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 100 миллионов.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (25,4 миллиона заболевших), Индия (10,7 миллиона) и Бразилия (8,9 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593226139.html
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