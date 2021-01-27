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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594752408.html
В России впервые с октября выявили менее 18 тысяч новых случаев COVID-19
В России впервые с октября выявили менее 18 тысяч новых случаев COVID-19
В России впервые с 29 октября число новых случаев COVID-19 составило менее 18 тысяч — 17 741, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:22
2021-01-27T11:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В России впервые с 29 октября число новых случаев COVID-19 составило менее 18 тысяч — 17 741, сообщили в оперативном штабе.Накануне было 18 241, темп прироста снизился до 0,47 процента, у 10,3 процента нет симптомов. Умерли 594 человека, выписались 27 722.Больше всего новых пациентов в Москве (1837, днем ранее было на 480 больше), Санкт-Петербурге (1813) и Подмосковье (928); меньше всего в Туве (десять), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (пять).С марта в России выявили 3 774 672 заразившихся коронавирусом, из них более 71 тысячи скончались, 3,2 миллиона вылечились.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 99,3 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 100 миллионов.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (25,4 миллиона заболевших), Индия (10,7 миллиона) и Бразилия (8,9 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России впервые с октября выявили менее 18 тысяч новых случаев COVID-19

11:22 27.01.2021 (обновлено: 11:47 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В России впервые с 29 октября число новых случаев COVID-19 составило менее 18 тысяч — 17 741, сообщили в оперативном штабе.
Накануне было 18 241, темп прироста снизился до 0,47 процента, у 10,3 процента нет симптомов. Умерли 594 человека, выписались 27 722.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Больше всего новых пациентов в Москве (1837, днем ранее было на 480 больше), Санкт-Петербурге (1813) и Подмосковье (928); меньше всего в Туве (десять), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (пять).
С марта в России выявили 3 774 672 заразившихся коронавирусом, из них более 71 тысячи скончались, 3,2 миллиона вылечились.
Сотрудник центра по проведению спасательных операций особого риска Лидер МЧС РФ проводит обработку помещений Ярославского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 01:03
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России
По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели 99,3 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 100 миллионов.
Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (25,4 миллиона заболевших), Индия (10,7 миллиона) и Бразилия (8,9 миллиона). Россия находится на четвертом месте, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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