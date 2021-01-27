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Около 50% москвичей уже не восприимчивы к СОVID-19, заявил инфекционист
Около 50% москвичей уже не восприимчивы к СОVID-19, заявил инфекционист
Порядка 50% москвичей уже не восприимчивы к коронавирусу, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:09
2021-01-27T11:09
2021-01-27T14:40
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Порядка 50% москвичей уже не восприимчивы к коронавирусу, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков."Восприимчивые граждане еще остаются к коронавирусной инфекции... В каких-то регионах 50-60% невосприимчивых, в каких-то еще только 30-40%. По Москве официальной статистики по данным таким нет. Но видя, как болеют, и если посмотрим вокруг, кто у нас заболел и проконтактировал, я думаю, процентов 50 (невосприимчивых к COVID-19 - ред.) в Москве точно есть, если не больше", - рассказал Тимаков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество