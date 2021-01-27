https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594750600.html

Около 50% москвичей уже не восприимчивы к СОVID-19, заявил инфекционист

Около 50% москвичей уже не восприимчивы к СОVID-19, заявил инфекционист

Порядка 50% москвичей уже не восприимчивы к коронавирусу, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:09

2021-01-27T11:09

2021-01-27T14:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Порядка 50% москвичей уже не восприимчивы к коронавирусу, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков."Восприимчивые граждане еще остаются к коронавирусной инфекции... В каких-то регионах 50-60% невосприимчивых, в каких-то еще только 30-40%. По Москве официальной статистики по данным таким нет. Но видя, как болеют, и если посмотрим вокруг, кто у нас заболел и проконтактировал, я думаю, процентов 50 (невосприимчивых к COVID-19 - ред.) в Москве точно есть, если не больше", - рассказал Тимаков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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