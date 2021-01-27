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Ученые объяснили одну из главных загадок коронавируса
Ученые объяснили одну из главных загадок коронавируса
Ученые Йельского университета выяснили, почему мужчины умирают от COVID-19 в 1,7 раза чаще, чем женщины, пишет Science. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T09:45
2021-01-27T11:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ученые Йельского университета выяснили, почему мужчины умирают от COVID-19 в 1,7 раза чаще, чем женщины, пишет Science.По данным специалистов, половые гормоны играют ключевую роль в предрасположенности к осложнениям заболевания. Так, у женщин эстроген может блокировать рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует в качестве ворот для проникновения в организм. При этом мужской гормон андроген, согласно наблюдениям, наоборот, упрощает инфицирование.Также отмечается, что важным фактором служит наличие у женщин двух Х-хромосом, в которых содержатся ключевые гены, регулирующие иммунный ответ. В некоторых случаях обе хромосомы могут одновременно активировать врожденную иммунную систему и выявлять патогены на ранних стадиях инфекции.При этом мужчины в возрасте от 60 лет в целом начинают терять способность формировать первоначальный иммунный ответ на коронавирус. Вместо этого у них зачастую возникает компенсаторная чрезмерная реакция организма, ведущая к обширному воспалению и цитокиновому шторму, который становится причиной тяжелых случаев COVID-19 и повышает риск летального исхода.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша

Ученые объяснили одну из главных загадок коронавируса

09:45 27.01.2021 (обновлено: 11:33 27.01.2021)
 
© Depositphotos / UgreenВлияние коронавируса на лимфоциты
Влияние коронавируса на лимфоциты - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Depositphotos / Ugreen
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ученые Йельского университета выяснили, почему мужчины умирают от COVID-19 в 1,7 раза чаще, чем женщины, пишет Science.
По данным специалистов, половые гормоны играют ключевую роль в предрасположенности к осложнениям заболевания. Так, у женщин эстроген может блокировать рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует в качестве ворот для проникновения в организм. При этом мужской гормон андроген, согласно наблюдениям, наоборот, упрощает инфицирование.
Также отмечается, что важным фактором служит наличие у женщин двух Х-хромосом, в которых содержатся ключевые гены, регулирующие иммунный ответ. В некоторых случаях обе хромосомы могут одновременно активировать врожденную иммунную систему и выявлять патогены на ранних стадиях инфекции.
При этом мужчины в возрасте от 60 лет в целом начинают терять способность формировать первоначальный иммунный ответ на коронавирус. Вместо этого у них зачастую возникает компенсаторная чрезмерная реакция организма, ведущая к обширному воспалению и цитокиновому шторму, который становится причиной тяжелых случаев COVID-19 и повышает риск летального исхода.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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