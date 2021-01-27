https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594736974.html

Ученые объяснили одну из главных загадок коронавируса

Ученые объяснили одну из главных загадок коронавируса

Ученые Йельского университета выяснили, почему мужчины умирают от COVID-19 в 1,7 раза чаще, чем женщины, пишет Science. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:45

2021-01-27T09:45

2021-01-27T11:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ученые Йельского университета выяснили, почему мужчины умирают от COVID-19 в 1,7 раза чаще, чем женщины, пишет Science.По данным специалистов, половые гормоны играют ключевую роль в предрасположенности к осложнениям заболевания. Так, у женщин эстроген может блокировать рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует в качестве ворот для проникновения в организм. При этом мужской гормон андроген, согласно наблюдениям, наоборот, упрощает инфицирование.Также отмечается, что важным фактором служит наличие у женщин двух Х-хромосом, в которых содержатся ключевые гены, регулирующие иммунный ответ. В некоторых случаях обе хромосомы могут одновременно активировать врожденную иммунную систему и выявлять патогены на ранних стадиях инфекции.При этом мужчины в возрасте от 60 лет в целом начинают терять способность формировать первоначальный иммунный ответ на коронавирус. Вместо этого у них зачастую возникает компенсаторная чрезмерная реакция организма, ведущая к обширному воспалению и цитокиновому шторму, который становится причиной тяжелых случаев COVID-19 и повышает риск летального исхода.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша