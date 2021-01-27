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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594726911.html
Иммунолог назвал "глубочайшую" ошибку перенесших коронавирус
Иммунолог назвал "глубочайшую" ошибку перенесших коронавирус
Пациентам, которые перенесли коронавирус, не следует спешить с интенсивной физической активностью, заявил в интервью газете "Вечерняя Москва" врач-иммунолог... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T07:41
2021-01-27T07:41
распространение коронавируса
илья кукин
владимир болибок
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
николай малышев
здоровье
татьяна голикова
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пациентам, которые перенесли коронавирус, не следует спешить с интенсивной физической активностью, заявил в интервью газете "Вечерняя Москва" врач-иммунолог Илья Кукин.Специалист считает серьезной ошибкой, когда переболевшие люди прикладывают максимум усилий, чтобы показать результаты, которые были у них до болезни. Однако перегрузка организма излишней нагрузкой может стать причиной тяжелого постковидного состояния, а также повторного заболевания.По словам врача, в ходе COVID-19 здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому он рекомендует дать организму время для восстановления. Также россиянам посоветовали выходить на пик физической активности постепенно.Вакцинирование переболевшихВрач-инфекционист Николай Малышев рассказал в пресс-центре МИА "Россия сегодня", что сразу после выздоровления от коронавирусной инфекции прививаться от COVID-19 не нужно.По словам специалиста, прививаться от коронавируса такой категории людей следует через 6-9 месяцев после заболевания.Вице-премьер Татьяна Голикова также отмечала, что перенесшим коронавирус не стоит торопиться с прививкой. Сославшись на научные исследования, она напомнила, что хотя после выздоровления уровень антител в организме постепенно снижается, это не означает полную потерю клеточного иммунитета или клеточной памяти. При этом повторное заражение встречается достаточно редко.Советы выздоровевшимЧеловеку, который перенес коронавирусную инфекцию, нужно включить в рацион большое количество антиоксидантов, которые содержатся, например, в зеленом чае или цитрусовых, посоветовал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Вечерней Москвой".При возвращении на работу стоит учитывать и самочувствие: если работа не требует сильных физических нагрузок, то можно выходить на полный рабочий день. Если сразу же после перенесенного коронавируса нагружать себя, то будет расходоваться большой объем кислорода, необходимый для работы мышц и сердечно-сосудистой системы.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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илья кукин, владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, здоровье, татьяна голикова, общество

Иммунолог назвал "глубочайшую" ошибку перенесших коронавирус

07:41 27.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Пациентам, которые перенесли коронавирус, не следует спешить с интенсивной физической активностью, заявил в интервью газете "Вечерняя Москва" врач-иммунолог Илья Кукин.
Специалист считает серьезной ошибкой, когда переболевшие люди прикладывают максимум усилий, чтобы показать результаты, которые были у них до болезни. Однако перегрузка организма излишней нагрузкой может стать причиной тяжелого постковидного состояния, а также повторного заболевания.

"Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. <…> Это одна из глубочайших ошибок", — подчеркнул Кукин.

По словам врача, в ходе COVID-19 здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому он рекомендует дать организму время для восстановления. Также россиянам посоветовали выходить на пик физической активности постепенно.
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Вакцинирование переболевших

Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал в пресс-центре МИА "Россия сегодня", что сразу после выздоровления от коронавирусной инфекции прививаться от COVID-19 не нужно.
По словам специалиста, прививаться от коронавируса такой категории людей следует через 6-9 месяцев после заболевания.
Вице-премьер Татьяна Голикова также отмечала, что перенесшим коронавирус не стоит торопиться с прививкой. Сославшись на научные исследования, она напомнила, что хотя после выздоровления уровень антител в организме постепенно снижается, это не означает полную потерю клеточного иммунитета или клеточной памяти. При этом повторное заражение встречается достаточно редко.
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Советы выздоровевшим

Человеку, который перенес коронавирусную инфекцию, нужно включить в рацион большое количество антиоксидантов, которые содержатся, например, в зеленом чае или цитрусовых, посоветовал врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Вечерней Москвой".
При возвращении на работу стоит учитывать и самочувствие: если работа не требует сильных физических нагрузок, то можно выходить на полный рабочий день. Если сразу же после перенесенного коронавируса нагружать себя, то будет расходоваться большой объем кислорода, необходимый для работы мышц и сердечно-сосудистой системы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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